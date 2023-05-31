«ЮKassa» подключила оплату по QR в офлайн-магазинах

Офлайн-магазины, у которых есть касса «Атол», теперь могут принимать платежи с помощью QR-кода через «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Подключить оплату по QR-коду может магазин с расчетным счетом в любом российском банке — нужна только касса и немного времени. Весь процесс подключения проходит онлайн и занимает один день. Инструкция по подключению опубликована на сайте «ЮKassa».

«ЮKassa знают как сервис для приема платежей в интернете. Но мы обслуживаем и офлайн-платежи — наши клиенты могут принимать оплату по QR-коду. Сейчас люди стали гораздо чаще платить этим способом. Удобно, что покупателю не обязательно иметь при себе банковскую карту. Чтобы заплатить, нужно навести камеру смартфона на QR-код и подтвердить операцию в приложении своего банка», — сказал начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney» Никита Савельев.

Оплата по QR-коду позволяет магазинам сэкономить на эквайринге: комиссия для бизнеса составляет 0%, 0,4% или 0,7% — зависит от категории. Есть быстрая интеграция в кассовое ПО, деньги могут зачисляться на счет продавца в любом российском банке.

*Доступно на Sigma 5, Sigma 7, Sigma 8, Sigma 10 и Frontol версии выше 6.17, Frontol xPOS версии выше 3.1.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

«Атол» («Автоматизация торговли и логистики») — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России. Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть Атол является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.