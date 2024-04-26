Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa»

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуацию в сфере самозанятости. В 2023 г. общее число подключенных к «ЮKassa» самозанятых выросло на 33%, их обороты увеличились на 38%, количество платежей — на 80%, а число плательщиков — на 34% год к году. Средний чек при этом снизился на 23%, до 934 руб. В регионах число самозанятых растет быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. По росту оборотов и количества платежей лидируют мужчины, а по размеру среднего чека — женщины. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Заметнее всего растут регионы

По данным «ЮKassa», в 2023 г. больше всего выросло число самозанятых в Дагестане, Тыве и Чеченской Республике — в три раза в каждом регионе. Далее идут Читинская (+84%), Орловская (+83%) и Курганская (+81%) области, а также Калининградская (+70%) и Мурманская (+67%) области. В Москве и Санкт-Петербурге самозанятых стало на 27% и 20% больше соответственно.

ЮMoney Общая динамика

«Хотя в абсолютных числах Москва и Петербург по-прежнему лидируют, динамика в регионах показывает, что самозанятость развивается по всей стране. Это может быть связано с ростом финансовой грамотности населения и со спросом на отечественные товары и услуги. Самозанятость — один из самых доступных способов начать свой бизнес», — сказал начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney» Никита Савельев.

Одежда и игровая индустрия — самые востребованные сферы

Среди категорий, в которых работают самозанятые, больше всего вырос сегмент одежды для мужчин и женщин. За год оборот таких платежей увеличился в четыре раза, на столько же выросло количество покупок и покупателей, а средний чек составил 3 894 руб. (+8%).

Заметный рост самозанятых наблюдался также в сегменте цифровых товаров. В 2023 г. оборот платежей и количество покупок в этой категории увеличились в два раза по сравнению с 2022 г., покупателей стало на 26% больше, а средний чек составил 489 руб. (-2%).

Популярностью пользовались также детские товары. Оборот самозанятых в этом сегменте вырос на 93%, количество покупок — на 37%, а число покупателей — на 25% год к году. Средний чек стал на 42% больше и составил 2 348 рублей.

Еще одна востребованная категория — бытовая техника и электроника. Здесь оборот платежей вырос на 58%, количество оплат — на 37%, а число покупателей — на 22%. Средний чек стал на 15% больше и достиг 2 743 руб.

Заметный рост показали также игровые товары. В этой категории оборот и количество покупок выросли в пять раз, покупателей стало в 2,5 раза больше, а средний чек увеличился на 7%, до 310 руб.

Расширяется линейка методов оплаты

В 2023 г. в сегменте самозанятых наблюдался общий для рынка тренд на снижение популярности банковских карт. В обороте подключенных к «ЮKassa» самозанятых доля карт уменьшилась до 64%, в количестве платежей — до 59% (раньше было 83% и 81% соответственно). В целом же оборот оплат картами вырос на 5%, а их количество — на 30%.

При этом доля метода SberPay увеличилась до 26% по обороту и до 29% — по количеству оплат (раньше было 9% и 10% соответственно). Общий оборот и количество платежей этим способом выросли более чем в четыре раза в годовом выражении.

ЮMoney Динамика. Мужчины

«Самозанятые оценили преимущества альтернативных способов оплаты, которые позволяют поддерживать лояльность существующих клиентов и привлекать новых. Оборот платежей кошельком «ЮMoney» вырос в этом сегменте на 29%, количество оплат — на 47%. Рост показали также платежи через мобильные терминалы. Оборот увеличился на 8%, а количество оплат — почти в 2,5 раза. В годовом выражении доли этих методов почти не изменились, но они укрепляют свои позиции», — отметил Никита Савельев.

У самозанятых мужчин растут обороты, у женщин выше средний чек

В 2023 г. общее количество самозанятых женщин выросло на 22% по сравнению с 2022 г. Их оборот увеличился на 28%, а количество принятых ими платежей — на 35%. Средний чек при этом снизился на 5%, до 1 366 руб. В то же время количество самозанятых мужчин увеличилось на 55%, их оборот вырос на 52%, количество оплат — более чем вдвое. Средний чек тоже снизился — на 34%, до 640 руб.

«Снижение среднего чека можно объяснить тем, что самозанятые, которые только выходят на рынок, часто устанавливают более низкие цены на свои товары и услуги. Так они могут продавать больше товаров и набирать лояльную аудиторию», — сказал Никита Савельев.

Если сравнивать абсолютные значения, общий годовой оборот у самозанятых женщин оказался на 45% выше, чем у мужчин, а средний чек — почти в два раза выше. При этом у мужчин было на 46% больше принятых платежей. Рост количества самозанятых мужчин превысил рост самозанятых женщин на 33%, рост оборота у мужчин оказался на 24% больше, а рост числа платежей — на 97%. В то же время средний чек у женщин в динамике на 29% больше, чем у мужчин.

Самые перспективные регионы

По динамике роста самозанятых мужчин Москва опережает Санкт-Петербург. За год их количество увеличилось в столице на 42%, обороты выросли на 27%, а платежей стало втрое больше. В Петербурге число самозанятых мужчин выросло на 35%, их обороты при этом не изменились, а платежей стало в 2,5 раза больше.

ЮMoney Динамика. Женщины

Среди регионов первое место по росту этих показателей занимает Пензенская область: количество самозанятых мужчин здесь выросло в два раза, их обороты увеличились на 19%, а оплат стало вдвое больше. На втором месте находится Приморский край, где количество самозанятых мужчин увеличилось в два раза, а обороты и число платежей выросли более чем второе. На третьем месте — Алтайский край, где самозанятых мужчин стало на 94% больше. Их обороты выросли на 82%, а количество оплат — в 3,5 раза.

Что касается самозанятых женщин, в Москве их стало на 19% больше, чем в 2022 г. Оборот увеличился на 35%, а количество платежей — на 21%. В Санкт-Петербурге рост менее заметный (+12% к росту количества самозанятых женщин, +16% к оборотам и +61% к числу оплат).

Среди регионов по перечисленным показателям лидирует Архангельская область, где число самозанятых женщин выросло на 68%, их оборот увеличился на 67%, а количество оплат — на 24%. На втором месте — Оренбургская область (+64%, +95%, +56%). Замыкает тройку лидеров Калининградская область (+60%, +41%, -3%).

Женщины чаще идут в рекламу, а мужчины — в туризм

Стабильный рост числа самозанятых наблюдается в продажах различных товаров. Количество мужчин в этом сегменте увеличилось на 18%, их оборот вырос на 40%, а число платежей — на 21% год к году. Самозанятых женщин, которые продают товары, за год стало на 12% больше, их оборот вырос на 28%, а количество оплат — на 20%.

Растет также сегмент информационных и консультационных услуг. Количество самозанятых мужчин здесь увеличилось на 72%, их оборот стал на 41% больше, а количество оплат выросло вдвое. Число самозанятых женщин в этом сегменте выросло на 34%, их оборот увеличился на 24%, а количество платежей — на 43%.

Самый заметный рост показал сегмент игровых ресурсов, в котором самозанятых мужчин стало вдвое больше. Их оборот увеличился за год в 5,5 раза, а количество платежей — в 4,5 раза. Самозанятых женщин в сегменте игровых ресурсов стало на 17% больше, их оборот увеличился в 3,5 раза, а количество оплат — более чем вдвое.

В сегменте образования количество самозанятых мужчин выросло на 13% год к году, их оборот увеличился на 31%, а количество оплат — на 11%. Женщин в этой категории стало на 8% больше, их оборот вырос на 30%, а количество принятых платежей — на 9%.

Среди мужчин оказалось популярно направление туризма. За год их количество в этом сегменте увеличилось на 33%, оборот платежей вырос на 25%, а число оплат — на 28%. А вот самозанятые женщины чаще осваивают рекламный сегмент. За год их количество здесь увеличилось на 57%, оборот вырос в 6,5 раза, а количество оплат — на 53%.

«Российские самозанятые динамично развиваются и в офлайне, и в онлайне. Наши данные указывают на значительный потенциал этого сегмента как в крупных городах, так и в регионах. Развитию способствуют упрощенная процедура оформления и дополнительная поддержка от государства, а разнообразие сфер деятельности и способов оплаты позволяет самозанятым привлекать и удерживать больше клиентов», — сказал начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney» Никита Савельев.

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«ЮMoney» — финтех-компания. Предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет.

Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». Создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и другие.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «ЮМани».