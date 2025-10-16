«ЮKassa» представила платежные таблички для офлайн-торговли

«ЮKassa» выпустила первый собственный физический продукт — таблички для оплаты покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Решение подойдет для бизнеса, который работает и в интернете, и офлайн. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

Процесс оплаты максимально прост и для продавца, и для покупателя. Никаких терминалов и сложного оборудования не требуется — только установка таблички на кассе. Покупатель может выбрать удобный способ оплаты: QR-код или NFC. Для оплаты по NFC нужно приложить телефон и оплатить прикосновением, для оплаты по QR-коду — отсканировать его и выбрать банк для оплаты по СБП.

При этом предприниматель получает единую систему управления платежами, независимо от того, совершена покупка в интернет-магазине или в физической точке. Таким образом, для торговли в офлайне становятся доступны преимущества сервиса онлайн-платежей, много лет успешно обеспечивающего своим клиентам высокую техническую стабильность, круглосуточную поддержку и привычный для покупателей способ оплаты.

«Граница между онлайн- и офлайн-коммерцией становится все более условной. Наши клиенты, построившие успешный бизнес в интернете, активно развивают физические точки продаж и ожидают от нас такого же уровня технологичности и надежности, к которому они привыкли онлайн. Мы предлагаем не просто новый способ оплаты, а унифицированную платформу, которая упрощает финансовые операции и поддерживает рост бизнеса во всех каналах. Это позволяет нам стать для предпринимателей комплексным партнером в управлении платежами», — сказал директор по развитию бизнеса «ЮMoney» Никита Савельев.

За платежи через такие таблички взимается комиссия по тарифам СБП без дополнительных наценок. Заказать табличку можно в готовом дизайне от «ЮKassa» или в собственном, адаптированным под фирменный стиль бренда, с доставкой по России.

Заказать платежные таблички можно на странице продукта. Для привязки к кассовому аппарату достаточно отсканировать QR-код с полученной таблички на кассе. Если вы используете программное обеспечение «1С», «АТОЛ», Frontol, дополнительная интеграция по API не потребуется.