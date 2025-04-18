Исследование «ЮKassa»: конкуренция в сегменте самозанятых растёт

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуацию в сфере самозанятости. По данным «ЮKassa», в 2024 г. число самозанятых выросло на 43% по сравнению с 2023 г., их обороты увеличились на 54%, при этом из-за растущей конкуренции средний чек снизился на 18%, до 791 руб. Лидерами по количеству самозанятых остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, однако наибольший рост их числа показывают регионы. Больше всего прибыли получают самозанятые, которые продают товары для дома и ремонта, одежду, а также услуги в сегменте развлечений и ухода за собой.

В 2024 г. общее число подключенных к «ЮKassa» самозанятых выросло на 43% по сравнению с 2023 г., их обороты увеличились на 54%, количество платежей — на 89%. Средний чек при этом снизился на 18% и составил 791 руб.

Количество самозанятых женщин увеличилось на 26%, их оборот вырос на 32%, число платежей — на 71%, а средний чек снизился на 23%, до 1082 руб. Количество самозанятых мужчин увеличилось заметнее — на 66%. Их оборот стал на 87% больше, число платежей — на 97% выше, а средний чек уменьшился на 5% и составил 636 руб.

«Общее снижение среднего чека обусловлено усилением конкуренции в сегменте. Самозанятость превратилась в популярный формат предпринимательства, поскольку позволяет минимизировать долговую нагрузку и даёт больше гибкости в принятии решений. Рынок становится более насыщенным, что заставляет участников корректировать ценовую политику», — сказал начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney» Никита Савельев.

По оценке «ЮKassa», в 2024 г. по абсолютному количеству самозанятых продолжили лидировать Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом в Петербурге количество самозанятых выросло заметнее (+33%), чем в Москве (+26%).

За 2024 г. самозанятых женщин в Москве стало на 11% больше, их оборот увеличился на 6%, а число принятых платежей — на 27%. В Петербурге эти показатели выросли на 18%, 26% и 33% соответственно.

Число самозанятых мужчин увеличилось в Москве на 51%, их оборот вырос на 63%, а число оплат — на 29%. В Петербурге самозанятых мужчин стало на 56% больше, их оборот и число оплат удвоились.

Заметнее всего число самозанятых, подключенных к «ЮKassa», выросло в Северной Осетии, Хакасии, Дагестане и Тамбовской области — в два раза в каждом регионе. Также высокий рост зафиксирован в Курганской (+82%), Амурской (+78%), Иркутской (+78%) и Вологодской областях (+69%), в Ханты-Мансийском автономном округе (68%) и Оренбургской области (65%).

«Высокие темпы роста самозанятости в регионах связаны с несколькими факторами. Во-первых, там ниже порог входа в бизнес, а во-вторых, меньше конкуренция. Кроме того, в Москве и Петербурге рынок самозанятости уже достаточно насыщен, а в регионах есть значительный потенциал для роста. Региональные предприниматели активно осваивают онлайн-площадки и платежи, что позволяет им работать с клиентами по всей стране, не ограничиваясь местным рынком», — сказал Никита Савельев.

Наибольший рост числа самозанятых женщин зафиксирован в Мордовии (+71%), Пензенской области (+63%) и Ханты-Мансийском АО (+61%). По динамике оборота самозанятых женщин лидируют Республика Коми и Хабаровский край (рост в три раза), а также Мурманская область (рост в два раза).

Самый заметный рост числа самозанятых мужчин отмечен в Вологодской области (почти в 2,5 раза), Оренбургской области (+98%) и Башкортостане (+97%). По росту оборота лидируют Омская область, Ставропольский край и Краснодарский край (рост в 2,5 раза в каждом регионе).

За год оборот платежей картами вырос у самозанятых на 28%, а число транзакций — на 55%. Однако доля таких платежей в «ЮKassa» продолжает снижаться: в 2024 г. она составила 53% по обороту и 49% по количеству транзакций (против 64% и 59% в 2023 г.).

«Мы продолжаем наблюдать развитие альтернативных способов оплаты. Так, оборот платежей методом SberPay вырос на 73%, а число транзакций увеличилось вдвое. Доля метода тоже продолжает расти — в 2024 году она составила 29% по обороту и 30% по числу транзакций. Годом ранее было 26% и 28% соответственно. Доля кошелька «ЮMoney» сохранилась без изменений, при этом его оборот увеличился на 97%, а число транзакций — более чем вдвое», — отметил Никита Савельев.

Одной из наиболее растущих категорий, в которых работают самозанятые, стали товары для дома и ремонта. За год оборот самозанятых в этом сегменте вырос в 3,5 раза, число оплат — втрое, а средний чек — на 8%, до 4435 руб.

Есть рост также в категориях, связанных с развлечениями. Например, оборот в сегменте печатных и аудиокниг вырос на 62%, число оплат — на 17%, а средний чек — на 38%, до 1553 руб. Оборот игровых ресурсов увеличился на 34%, число оплат — на 26%, а средний чек — на 6%, до 262 руб.

Уход за собой — ещё один сегмент, в котором активно развиваются самозанятые. В 2024 г. оборот в категории косметики и парфюмерии вырос на 28%, число оплат — на 20%, а средний чек — на 6%, до 2889 руб. Оборот БАДов и спортивного питания стал на 29% больше, число оплат — на 19% выше, а средний чек составил 3767 руб. (+9%).

Оборот в одном из самых популярных сегментов — одежды для мужчин и женщин — вырос на 95%, число оплат удвоилось, при этом средний чек снизился на 9% и составил 3556 руб. Эксперты связывают это с высокой конкуренцией в сегменте самозанятых в целом и в категории одежды в частности.

«Сегодня успех в сфере самозанятости требует стратегического подхода, рост конкуренции заставляет искать новые решения и ниши. Ключевыми драйверами успеха становятся клиентоориентированность, технологичность и способность быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Необходимо гибко реагировать на изменения потребительского поведения, внедрять удобные платёжные решения и постоянно работать над качеством услуг. Так самозанятые могут не только компенсировать снижение среднего чека, но и добиться роста», — сказал Никита Савельев.