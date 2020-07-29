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«Эвотор 5i» – новая модель смарт-POS с эквайрингом от Сбербанка от 1000 руб. в месяц

ИТ в банках Техника
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк и «Эвотор» (входит в экосистему Сбербанка) представили малому и микробизнесу новую модель смарт-POS, работающую как онлайн-кассу – «Эвотор 5i».

«Эвотор 5i» – решение на платформе Android для курьерских служб, интернет-магазинов, магазинов с курьерской доставкой, пассажирских перевозок и выездной торговли. Подойдет микробизнесам, которым важно сэкономить место на прилавке: кофе с собой, сувенирным точкам, цветочным магазинам, ремонтным мастерским.

Преимущества «Эвотор 5i»: встроенный модуль эквайринга, безопасность (шифрование данных), компактность (весит 400 граммов и высвобождает место на прилавке), автономность (работает без подзарядки до 12 часов), прием всех видов платежей (включая бесконтактные и по QR-коду), низкая стоимость аренды (от 1000 руб. в месяц), а также удаленное управление в личном кабинете и сервисное обслуживание.

«Эвотор 5i» работает «из коробки»: устройство подключено к эквайрингу и оператору фискальных данных, зарегистрировано в ФНС, имеет квалифицированную электронную подпись, фискальный накопитель, базовое ПО (для проведения кассовых операций, товарного учета, скидок, контроля сотрудников, сбора статистики продаж и управления устройством) с бесплатным обновлением в будущем и возможностью установить дополнительное ПО в магазине приложений.

Предприниматель получает полностью готовое к работе устройство в течение пяти рабочих дней после оформления заявки онлайн, банк посещать не нужно. Сервис экономит бизнесу до 16 рабочих дней, которые обычно необходимы для подключения эквайринга и выполнения всех формальностей по ФЗ-54. Оформить заявку на приобретение или аренду устройства можно на сайте Сбербанка, а также у партнеров банка.

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