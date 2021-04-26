Спецпроекты

ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ и Visa запустили акцию для малого и среднего бизнеса «Год без хлопот». Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оформить ВТБ-кассу с фискальным накопителем сроком действия 15 или 36 месяцев всего за 2021 рубль.

ВТБ-касса – удобное компактное решение, полностью соответствующее требованиям 54-ФЗ. В его состав входят онлайн-касса, встроенный сканер штрих-кодов, принтер чеков, фискальный накопитель и SIM-карта. Терминал работает со всеми типами банковских карт и бесконтактных технологий, в том числе позволяет принимать оплату по QR-кодам Системы быстрых платежей. Комиссия составляет от 0,4% за прием платежей по QR-коду и от 1,6% − по эквайрингу.

Оборудование предоставляется клиентам бесплатно. Стоимость подключения ВТБ-кассы по акции «Год без хлопот» составляет всего 2021 рубль. Плата взимается единовременно за весь срок использования сервиса (15 или 36 месяцев в зависимости от срока действия фискального накопителя). Регистрация в ФНС и подключение к ОФД включены в стоимость.

«ВТБ-касса сочетает в себе онлайн-кассу и POS-эквайринг, обеспечивая весь необходимый функционал для расчетов с покупателями или клиентами в соответствии с законодательством, а мобильность устройства делает его универсальным инструментом для любого торгово-сервисного бизнеса. Благодаря совместной акции с Visa, в рамках которой стоимость подключения ВТБ-кассы становится на порядок дешевле, это еще и очень выгодное предложение. Уверена, оно будет пользоваться популярностью как у только начинающих предпринимателей, так и уже развивающегося бизнеса», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент банка ВТБ.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021

Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными

Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда

Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ

ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM

Техноблог

Почему может взорваться аккумулятор в смартфоне?

Обзор смартфона BQ Aurora 6430L

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных