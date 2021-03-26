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ВТБ подключает мобильные смарт-кассы предпринимателям по всей России

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ запустил ВТБ-кассу − решение, объединяющее онлайн-кассу и платежный терминал, во всех регионах присутствия банка. ВТБ-касса позволяет предпринимателям принимать все виды оплаты с помощью одного устройства.

ВТБ-касса − это готовое решение, представляющее собой компактный беспроводной смарт-терминал, оснащенный SIM-картой для обеспечения мобильности. Устройство поддерживает прием банковских карт, бесконтактную оплату, а также позволяет проводить расчеты с использованием QR-кодов Системы быстрых платежей по выгодным тарифам. ВТБ-касса печатает фискальные чеки и передает данные в ФНС в режиме реального времени. Устройство полностью автономно и долгое время может работать без подзарядки.

Новый сервис также подходит тем, кто работает с товарами, подлежащими обязательной маркировке: парфюмерия, обувь, шины, табачные изделия и др. Базовый функционал кассы позволяет сканировать штрих-код маркировки и сразу передавать данные о товаре в систему «Честный знак» в соответствии с законодательством РФ.

«Наша стратегия направлена на развитие решений, которые позволяют предпринимателям настроить бизнес-процессы просто, технологично и без дополнительных затрат. ВТБ-касса уже пользуется спросом в Москве и Санкт-Петербурге. Решение отлично зарекомендовало себя при использовании в торговле и сфере услуг. Мы рады предложить бизнесу и в других регионах присутствия банка это удобное многофункциональное устройство, с помощью которого можно принимать все виды оплаты, следить за оборотами и управлять своим бизнесом», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Оформить ВТБ-кассу можно за один визит в офис банка и уже через несколько дней получить настроенное, готовое к работе устройство. Оборудование предоставляется в пользование бесплатно, а стоимость подключения зависит от выбранного тарифного плана. В рамках услуги ВТБ предоставляет фискальный накопитель и берет на себя подключение кассы к ОФД и ее регистрацию в ФНС. Предпринимателю остается только включить устройство и начать принимать оплату.

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