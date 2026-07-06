Индексная книга (каталог) CNews*
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Венедиктов Роман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 9
Венедиктов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Хала Илья 49 2
|Легочкина Анна 3 1
|Садовенко Илья 65 1
|Ларькин Максим 26 1
|Сергеев Сергей 178 1
|Любимов Олег 57 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Акимов Игорь 6 1
|Левиков Антон 69 1
|Спиридонов Александр 49 1
|Забродин Алексей 27 1
|Гусев Владимир 26 1
|Якушев Сергей 20 1
|Секликов Юрий 29 1
|Бондаренко Владимир 2 1
|Сытник Андрей 25 1
|Лемеш Евгений 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8555 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3926 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.