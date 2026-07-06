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Венедиктов Роман

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Selectel инвестирует более 1 млрд руб. в совместное предприятие с ИТМО для развития ИИ-сервисов 1
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 2
15.08.2023 Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года 1
15.08.2023 Доходы дата-центров выросли почти на треть 1
26.10.2022 Портал «Мои финансы» НИФИ Минфина России перешел на инфраструктуру Selectel 1
06.10.2022 Selectel заключил соглашение с правительством Ленобласти о развитии ИТ-инфраструктуры региона 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Венедиктов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 532 5
Ростелеком 10866 3
IXcellerate - Икселерейт 150 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 328 3
3data - 3дата 102 3
Datacheap - Датачип 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15583 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 2
DataPro - ДатаПро 99 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 2
Датапорт Системс 12 2
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 41 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 45 2
Nubes - Нубес 74 2
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Huawei 4503 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9475 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 174 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Linx - Связь ВСД 163 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1085 1
Ланит Омни 67 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 102 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 30 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 1
Intech 24 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1710 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 2
Бирпарк 2 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 81 1
Алеф Меховая компания 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8761 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2908 1
Adidas - Адидас 170 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
Альфа-Банк 1965 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2396 1
Роснефть НК - нефтяная компания 557 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Rendez-Vous - Рандеву 24 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 352 1
Новард УК - Novard 73 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Zolla - Золла 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5572 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12746 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17868 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24183 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3287 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25265 3
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17984 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33201 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5094 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12977 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1645 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6599 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22439 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7798 1
Оцифровка - Digitization 5143 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3786 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2652 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6181 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2592 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
Nubes Alto 17 2
ВТБ - Первый ОФД - Агент 1-ОФД 3 1
Google Android 15166 1
Apple iOS 8542 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 1
DataPro - Moscow III ЦОД 7 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.WAF - Qrator WAF 3 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 36 1
IXcellerate ЦОД MOS4 4 1
Хала Илья 49 2
Легочкина Анна 3 1
Садовенко Илья 65 1
Ларькин Максим 26 1
Сергеев Сергей 178 1
Любимов Олег 57 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Солдатов Алексей 104 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Алтухов Сергей 14 1
Акимов Игорь 6 1
Левиков Антон 69 1
Спиридонов Александр 49 1
Забродин Алексей 27 1
Гусев Владимир 26 1
Якушев Сергей 20 1
Секликов Юрий 29 1
Бондаренко Владимир 2 1
Сытник Андрей 25 1
Лемеш Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19400 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18984 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3421 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4456 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 672 2
Россия - СФО - Новосибирск 4845 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1783 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1700 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 541 2
Европа 24910 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8498 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2827 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3552 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Россия - ПФО - Самарская область 1554 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1068 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 677 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1338 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1017 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3328 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5630 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2405 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10824 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6597 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8824 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4403 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11461 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6540 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12215 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5711 1
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ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 656 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5721 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1649 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21430 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27064 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5430 1
Цифровой регион - Федеральный проект 114 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2651 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6543 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15893 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 315 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3371 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5083 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18027 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5561 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4606 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1639 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 700 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1271 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 737 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2503 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 681 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8555 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3926 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1273 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 391 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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