Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204395
ИКТ 15899
Организации 11991
Ведомства 1509
Ассоциации 1140
Технологии 3599
Системы 27078
Персоны 89139
География 3177
Статьи 1600
Пресса 1355
ИАА 761
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2881
Мероприятия 899

Козлов Ярослав

СОБЫТИЯ


12.11.2026 «Точка Банк» добавил отчетность по выплатам на АУСН в зарплатный проект 1
13.04.2021 «Точка» представила новые продукты для бизнеса 1
15.03.2021 Банк «Точка» выпустил обновленные сервисы для бизнеса 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Козлов Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 235 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 85 1
Точка Финлид 15 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3383 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2818 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4676 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2642 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7676 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4935 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2499 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 435 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 1
Оповещение и уведомление - Notification 6278 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 150 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5509 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 863 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2352 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 181 1
Точка X - Точка XS 5 1
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 42 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 959 1
Новокшонов Николай 1 1
Шалагина Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 3
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 151 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6739 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6668 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5084 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 357 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 201 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 169 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3254 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7637 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7685 1
Аренда 2742 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8960 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1176 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 487 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 482 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2486 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12521 1
Ведомости 1566 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще