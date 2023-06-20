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Orange Data

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.06.2023 Life Pay разработал коннектор, который позволяет подключить облачную фискализацию за пять минут 1
05.10.2017 Chronopay подключилась к онлайн-кассам 1
03.08.2017 «Моби.Деньги» присоединились к сервису Orange Data 1
26.07.2017 «Альфа-Банк» перевел свой интернет-эквайринг на онлайн-кассу 1
10.07.2017 Сервис Orange Data обеспечил «Аэроэкспресс» онлайн-кассами 1
04.07.2017 PayMaster подключает интернет-магазины к онлайн-кассам 1
23.06.2017 Системы безопасности сервиса Orange Data справились с хакерской атакой 1
16.06.2017 «Штрих-М» запустила сервис по аренде касс для интернет-магазинов Orange Data 1
26.04.2017 Процессинговый центр Payture начал подключать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Orange Data и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Payture 11 2
IntellectMoney 27 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
Gateline - Онэлия 7 1
PayKiosk - Пэй Киоск 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
PayPal 671 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Райтскан ГК - Старрус - Starrys 7 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Альфа-Банк 1979 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Связной Банк 113 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 9
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 4
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 2
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 20 2
Apple Pay 519 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 1
MasterCard MasterPass 29 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
Голубцов Павел 5 5
Сучков Михаил 1 1
Глошкин Арсений 1 1
Врублевский Павел 105 1
Беляев Алексей 37 1
Бабкина Екатерина 4 1
Корнеев Алексей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Нидерланды 3746 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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