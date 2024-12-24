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Аникс ТД



24.12.2024 Три новые возможности 1С:ITILIUM для бизнеса в предновогоднем релизе 1.0.1.4 1
14.10.2024 Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20% 1
27.06.2024 Анонс июльского релиза «1С:ITILIUM 1.0.1.3» и планы по развитию экосистемы для управления услугами 2
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 1
20.12.2017 Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд 1
19.09.2011 «Рогнеда» увеличила пропускную способность логистического комплекса на 50% с помощью Lead WMS 2
18.07.2011 LogistiX модернизировала складской комплекс ритейл-оператора «Аникс» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Аникс ТД и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
LogistiX - Логистикс-Тех 71 2
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Пи Джи груп - РР-Электро - RR-Electro 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 618 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 57 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
Напа ООО 4 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
Резонанс-К 1 1
Роснефть - РН-Туланефтепродукт 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
Освещение - яркость источника света 677 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 44 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 41 2
LogistiX LEAD WMS 52 2
Google Android 13994 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Блинов Дмитрий 42 2
Бакунов Григорий 22 1
Кузнецов Александр 123 1
Дмитриев Алексей 45 1
Яковицкий Алексей 22 1
Кузнецов Анатолий 4 1
Клягин Александр 1 1
Киссиди Георгис 1 1
Толстой Лев 49 1
Киссиди Одиссей 2 1
Филачев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 103 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Английский язык 6634 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
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Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Азартные игры - Казино 320 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Аренда 2416 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 311 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Ведомости 996 1
New retail 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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