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Скобелин Леонид
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|«Контур.Маркет» и Life Pay запустили интеграцию для владельцев касс в рознице и общепите 1
Скобелин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1121 1
|Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 29 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
|СКБ Контур - Контур.Маркет 18 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 714 1
|Google Android 14289 1
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