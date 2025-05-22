«Контур.Маркет» и Life Pay запустили интеграцию для владельцев касс в рознице и общепите

В условиях усиливающегося регуляторного давления на розничную торговлю малый и средний бизнес ищет решения, позволяющие соблюдать законодательные требования без значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Ответом на этот запрос стала интеграция кассовой платформы Life Pay и облачного товароучетного сервиса «Контур.Маркет». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Совместное решение позволяет предпринимателям автоматизировать ключевые процессы бизнеса — вести учет остатков, оформлять и отслеживать движение маркированных товаров, а также формировать ежедневную алкогольную отчетность в системе ЕГАИС без необходимости замены оборудования или доработки бизнес-систем.

Поддержка различных способов оплаты банковскими картами, через СБП и наличными обеспечивает гибкость решения как для работы в торговом зале, так и при доставке. Решение совместимо с большинством касс, представленных на российском рынке.

Интеграция «Контур.Маркета» и Life Pay — это шаг к созданию инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Предприниматели получают готовое решение «из коробки» для торговли, соответствующее всем требованиям ФНС и «Честного знака».

Решение уже доступно для клиентов Life Pay и «Контур.Маркета» по всей России.

Ашот Григорян, CEO Life Pay: «Эта интеграция — не просто технологическое обновление, а прямой ответ на реальные запросы предпринимателей. Сегодня бизнесу важно не просто пробивать чеки, а управлять всей торговлей комплексно — от учета товаров и маркировки до аналитики, работы с отзывами и лояльностью. Мы видим, что предприниматели все чаще ищут готовые решения «под ключ», которые помогают экономить время и управлять бизнесом шире. Партнерство с «Контур.Маркет» позволяет как раз это — дать малому и среднему бизнесу доступ к мощному, но простому в использовании инструменту, который помогает расти устойчиво и без лишних затрат».

Интеграция работает так: в «Контур.Маркете» клиенты создают торговую точку, заводят товары, принимают накладные через электронный документооборот, работают с ЕГАИС и маркировкой, смотрят отчет о продажах и многое другое. При этом все продажи клиенты совершают через кассу Life Pay, которая получает из «Контур.Маркета» каталог товаров и отдает назад в «Маркет» чеки продаж и возвратов.

Леонид Скобелин, «Контур.Маркет»: «Интеграция с «Маркетом» делает кассы Life Pay еще удобнее для бизнеса. Теперь владельцы магазинов, баров и кафе могут не только легко вести учет товаров, но и проводить глубокую аналитику продаж и рентабельности. Главное — можно продавать крепкий алкоголь через привычный смарт-терминал на Android. Касса автоматически обменивается данными с компьютером, который передает информацию о продажах в ЕГАИС. Предпринимателям не нужно менять оборудование: все уже готово для работы в рамках закона».