Бесплатное приложение для приема оплат от Life Pay

Компания Life Pay выпустила бесплатное приложение для приема оплаты с помощью мобильного телефона — Life POS Lite. Оно работает на гаджетах системы Android и позволяет принимать платежи в любом месте. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Вместе с новой разработкой от Life Pay сотрудникам больше не потребуется использовать тяжелые и хрупкие терминалы для приема оплаты «в полях», а бизнес сможет сэкономить как на покупке теперь уже ненужного оборудования, так и на его содержании и ремонте. Кроме того, предприниматели смогут не тратить время и ресурсы на настройку оборудования и сразу начать принимать платежи: вход в приложение осуществляется по логину и коду-паролю из SMS.

Прием оплаты реализован по технологии SoftPOS: NFC-модуль в телефоне считывает данные карты клиента и проводит платеж: покупателю достаточно прикоснуться картой к смартфону сотрудника. В приложении также доступна оплата через Систему быстрых платежей (СБП): в таком случае на экране смартфона появится уникальный QR-код. Клиент считывает его камерой телефона и завершает оплату в приложении банка. У покупателя также есть возможность раздельной оплаты, когда часть покупки оплачивается наличными, а остаток — картой. Приложение Life POS можно скачать бесплатно в Google Play.

Для приема безналичной оплаты предпринимателю необходимо подключить эквайринг. Life Pay поможет настроить эквайринг от разных банков-партнеров, что позволяет выбрать наиболее выгодное предложение и снизить издержки по каждой транзакции, а также сохранить независимость от изменений условий и быстро переключаться между эквайерами, заключив лишь один договор с провайдером. Все продукты Life Pay поддерживают мультиэквайринг, что минимизирует простой бизнеса из-за неполадок платежного шлюза: приложение автоматически подключит альтернативного эквайера, если с основным возникли проблемы.

В отличие от платежных терминалов, Life POS сохраняет устойчивую работу в местах с нестабильным интернет-соединением. Приложение работает от мобильной сети или при необходимости подключается к WiFi-точке. Если оплата не пройдет в течение пяти секунд, Life POS завершит транзакцию, когда соединение станет более устойчивым. Это особенно актуально для курьеров, которые принимают оплату, не заходя в квартиру, для небольших магазинов у дома и подвальных помещений, где часто расположены пункты выдачи заказов, для поездов и самолетов.

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Приложение Life POS будет особенно актуальным для небольшого бизнеса, сервисов такси и доставки, магазинам у дома, работникам ярмарок и выездных мероприятий. Для среднего и крупного бизнеса с большим штатом сотрудников предусмотрены расширенные тарифы Life POS, которые обладают большим функционалом и позволяют сделать из мобильного телефона полноценную систему управления платежами, заказами и торговыми точками.

«Life POS — уникальное на рынке предложение как для МСБ, так и для крупного бизнеса, которое объединяет в себе весь нужный функционал для работы с приемом платежей и их последующей аналитикой в удобном и интуитивно понятном интерфейсе мобильного приложения. Life Pay оперативно реагирует на новые поправки к Федеральным законам о новым трендам финтеха. Так наши клиенты получают уникальный продукт, который позволяет экономить на покупке оборудования и ставке по эквайрингу, а также снизить фрод, ошибки, связанные с человеческим фактором, и повысить скорость работы», — сказал Product Owner Life POS Родион Бескровный.