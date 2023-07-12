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Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах Life Pay

Разработчик fintech-решений Life Pay интегрировал сервис оплаты частями, который по умолчанию доступен в программном обеспечении любых POS-терминалов и касс.

Сервисы BNPL (buy now — pay later) — не новые на российском рынке, однако в оффлайн-продажах все еще не нашли широкого распространения. Чтобы интегрировать оплату частями в имеющуюся бизнес- и кассовую инфраструктуру, предпринимателям необходимо заключить дополнительный договор с сервисом, предоставляющим услугу BNPL, а также провести интеграцию и настройку оборудования, что занимает время, ресурсы и финансы. Важно также принять во внимание, что не каждый софт может работать с выбранным сервисом, отчего интеграция функции разделения платежей в некоторых случаях не представляется возможной.

При этом бизнес заинтересован в использовании раздельной оплаты в свои процессы: по данным аналитиков Life Pay она сможет увеличить средний чек на более чем 20% и конверсию в покупку на 25% в среднем.

Новая услуга от Life Pay позволяет бизнесу быстро интегрировать оплату по частям на свои офлайн-точки. Предпринимателю не нужно менять оборудование — достаточно установить на любой POS-терминал или кассу программное обеспечение LIFE POS. Функционал уже предустановлен в модуле приема оплаты — заключение дополнительного договора с поставщиком и проведение дополнительной интеграции не требуется. Подключение LIFE POS занимает два-три дня, что намного быстрее добавления услуги BNPL от стороннего сервиса. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

BNPL-сервис (buy now — pay later) предлагает разбить чек на четыре платежа: первую часть суммы покупатель оплачивает сразу, остальное автоматически списывается каждые две недели, без дополнительных процентов и переплат. За два дня до списания сервис оповещает покупателя о том, что с карты снимут деньги. По желанию можно досрочно погасить остаток долга в любой момент.

Интегрировать сервис можно в любых категориях магазинов: косметики, парфюмерии, одежды, товаров для дома и спорта, бытовой техники и электроники, а также для бизнеса, ориентированного на продажи услуг: медицина, салоны красоты, турагентства, образование и страхование. Сервис будет особенно актуальным для сегмента малого и среднего бизнеса, который заинтересован в увеличении бизнес-показателей, но ранее не мог быстро и оперативно интегрировать новые тенденции в приеме оплаты в свою инфраструктуру.

Предприниматель не несет рисков при использовании сервиса: он сразу получает полную сумму за покупку — ему платит сервис BNPL, покупатель же рассчитывается частями также с сервисом, а не с предпринимателем.

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