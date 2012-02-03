Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
NTT DoCoMo DoCoMo Capital
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 7
NTT DoCoMo и организации, системы, технологии, персоны:
|NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
|Google LLC 12648 1
|iiko - айко 61 1
|Apple Inc 13113 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3264 1
|Cisco Systems 5364 1
|PayPal 670 1
|Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
|HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
|Yahoo! 3726 1
|Oracle Corporation 7067 1
|Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
|Morgenthaler Ventures 7 4
|Sequoia Capital 115 3
|Microsoft - LinkedIn 697 1
|Юхин Артем 16 4
|Пачиков Степан 23 4
|Libin Phil - Либин Фил 21 3
|Ставиский Дмитрий 5 2
|Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
|Levchin Max - Левчин Макс 13 1
|Mashable 372 1
|Silicon 493 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1303 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.