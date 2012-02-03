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NTT DoCoMo DoCoMo Capital

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital 1
20.06.2011 Evernote получит еще $50 млн инвестиций от Sequoia Capital 1
19.10.2010 ИТ-проект выходца из России получил $20 млн от самого успешного инвестора США 1
16.11.2009 Evernote привлек $10 млн инвестиций 1
09.09.2009 «Тройка Диалог» привлекла $2 млн в интернет-проект легендарного русского 1
09.09.2009 Evernote привлек $2 млн инвестиций от DOCOMO Capital 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

NTT DoCoMo и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Google LLC 12648 1
iiko - айко 61 1
Apple Inc 13113 1
Amazon Inc - Amazon.com 3264 1
Cisco Systems 5364 1
PayPal 670 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
Yahoo! 3726 1
Oracle Corporation 7067 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
Morgenthaler Ventures 7 4
Sequoia Capital 115 3
Microsoft - LinkedIn 697 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2309 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7879 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14736 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3982 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5988 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13571 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5265 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16948 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9781 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 1
Bending Spoons - Evernote 200 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3105 1
Google Android 15202 1
Nokia Symbian OS 1408 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7600 1
Google YouTube - Видеохостинг 2994 1
Microsoft Windows 16852 1
Юхин Артем 16 4
Пачиков Степан 23 4
Libin Phil - Либин Фил 21 3
Ставиский Дмитрий 5 2
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 5
Япония 13782 4
США - Калифорния 4822 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1076 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1091 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2303 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3023 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5746 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 183 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1630 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 177 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8799 1
Английский язык 7021 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5730 1
Mashable 372 1
Silicon 493 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1303 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1722 1
Tbilisi State University - Тбилисский государственный университет 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
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