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Zoho Office Suite Zoho Docs Zoho Writer Zoho Sheets Zoho CRM

Zoho Office Suite - Zoho Docs - Zoho Writer - Zoho Sheets - Zoho CRM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.08.2023 Число россиян, готовых платить за лицензионный софт, возросло на 26% 1
16.03.2022 Российский разработчик бесплатно предлагает 3 месяца сервиса для звонков через IP-телефонию 1
03.03.2020 Mango Office интегрирована в Zoho CRM 1
03.07.2019 Интеграция АТС Zadarma и Zendesk 1
12.12.2017 Бесплатная АТС Zadarma получила официальные интеграции с Zoho CRM и Salesforce CRM 1
13.07.2011 Облачные редакторы документов: что выбрать? 1
28.09.2010 Монстры ИТ-индустрии набросились на рынок ECM 1
19.05.2010 Новое в Microsoft Office 2010: зачем нужен "облачный офис" 2
18.09.2009 Microsoft запустила интернет-версию Office 1
29.02.2008 Zoho Writer обзавелся поддержкой OOXML 1
20.02.2008 Google обновил Gears 1
26.03.2007 Стартапы социальных сетей показали свои разработки в Калифорнии 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Zoho Office Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Zoho Corporation 23 6
Google LLC 12573 6
Microsoft Corporation 25657 5
Meta Platforms - Facebook 4601 3
Salesforce 486 3
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 49 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1214 2
TerraLink - ТерраЛинк 291 2
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Philips 2094 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Docsvision - ДоксВижн 1055 1
Dropbox 525 1
RetailCRM - РитейлДрайвер 45 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8100 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1268 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2213 3
Web 2.0 - Веб 2.0 400 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8642 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13785 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 3
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 247 2
Wiki - Вики - режим Википедии 273 2
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 262 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2779 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2031 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1655 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1443 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9090 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1544 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 552 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1997 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2081 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7548 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 340 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 814 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 85 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 286 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2463 1
Microsoft Office 4111 8
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 355 6
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 3
Microsoft Office 2010 157 3
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 57 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 851 3
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2464 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 731 2
Mozilla Firefox - браузер 1937 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 903 2
Apache OpenOffice 490 2
Qsoft - amoCRM 150 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 402 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 733 1
SAP EECM - SAP Extended ECM - SAP Extended Enterprise Content Management 3 1
Google Gears 18 1
Google Meet 76 1
Microsoft Office 2007 265 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 47 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Apache OpenOffice Writer 53 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 72 1
Salesforce CRM Cloud 38 1
SAP CRM Loyalty Management 9 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 32 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 128 1
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 1
VK Teams 82 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Иванова Елена 83 1
Курьянов Сергей 162 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Федорович Юлия 11 1
Бейдер Александр 75 1
Демидов Михаил 134 1
Сенкевич Виктор 30 1
Якимчук Сергей 30 1
Семенюк Дмитрий 6 1
Чудаков Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 4
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Европа 24878 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3424 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 1
Канада 5050 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
США - Калифорния 4803 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1787 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8136 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1826 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1376 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3769 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 1
Mashable 372 1
BetaNews 50 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 2
Gartner - Гартнер 3647 1
Forrester Research 832 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
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