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Zoho Office Suite Zoho Docs Zoho Writer Zoho Sheets Zoho CRM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.08.2023
|Число россиян, готовых платить за лицензионный софт, возросло на 26% 1
|16.03.2022
|Российский разработчик бесплатно предлагает 3 месяца сервиса для звонков через IP-телефонию 1
|03.03.2020
|Mango Office интегрирована в Zoho CRM 1
|03.07.2019
|Интеграция АТС Zadarma и Zendesk 1
|12.12.2017
|Бесплатная АТС Zadarma получила официальные интеграции с Zoho CRM и Salesforce CRM 1
|13.07.2011
|Облачные редакторы документов: что выбрать? 1
|28.09.2010
|Монстры ИТ-индустрии набросились на рынок ECM 1
|19.05.2010
|Новое в Microsoft Office 2010: зачем нужен "облачный офис" 2
|18.09.2009
|Microsoft запустила интернет-версию Office 1
|29.02.2008
|Zoho Writer обзавелся поддержкой OOXML 1
|20.02.2008
|Google обновил Gears 1
|26.03.2007
|Стартапы социальных сетей показали свои разработки в Калифорнии 1
Zoho Office Suite и организации, системы, технологии, персоны:
|Zoho Corporation 23 6
|Google LLC 12573 6
|Microsoft Corporation 25657 5
|Meta Platforms - Facebook 4601 3
|Salesforce 486 3
|Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 49 2
|ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1214 2
|TerraLink - ТерраЛинк 291 2
|Adobe Systems 1592 2
|Zendesk 38 1
|Мегаплан 96 1
|VK - YClients - УайКлаентс 65 1
|OpenText 230 1
|МойСклад - Логнекс 122 1
|Русские программы 7 1
|Box inc - box.com - box.net 370 1
|Paybot - Пэйбот 68 1
|Nextcloud 44 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1291 1
|SAP SE 5564 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
|IBM - International Business Machines Corp 9666 1
|1С 9444 1
|Telegram Group 2857 1
|Red Hat 1369 1
|Philips 2094 1
|Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
|Docsvision - ДоксВижн 1055 1
|Dropbox 525 1
|RetailCRM - РитейлДрайвер 45 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
|Иванова Елена 83 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
|Федорович Юлия 11 1
|Бейдер Александр 75 1
|Демидов Михаил 134 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Семенюк Дмитрий 6 1
|Чудаков Алексей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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