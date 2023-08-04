Число россиян, готовых платить за лицензионный софт, возросло на 26%

Компания «Русские программы» провела опрос на тему «Согласны ли вы платить за лицензионные программы и сколько?» и выяснила, что 57% пользователей готовы платить за софт. На вопрос, за какие сервисы вы когда-либо платили, большинство пользователей ответили, что за антивирус, офисные редакторы для создания текстов, таблиц и презентаций и облачные хранилища.

По результатам опроса компании «Русские программы», большинство россиян (57%) ответили, что готовы платить за лицензионные программы. Для сравнения, в 2021 г. так ответили только 31% опрошенных. Таким образом, число пользователей, выразивших желание платить за лицензионный софт, выросло на 26% по сравнению с 2021 г.

При этом самой популярной статьей расходов на лицензионные программы стали антивирусы, — 76,7% опрошенных заявили, что когда-либо платили за них. Наиболее популярными антивирусами, которые назвали пользователи, стали Avast Antivirus, Dr.Web, Norton AntiVirus.

Второе место среди сервисов, которые когда-либо оплачивали россияне, досталось облачным хранилищам. За них платили 46,7% пользователей. В качестве наиболее часто используемых облачных хранилищ россияне назвали «Яндекс диск», «Google диск», Nextcloud.

На третьем месте оказались программы для создания и редактирования документов, — 36,7% заявили, что платили за их использование и готовы платить в будущем. Среди офисных редакторов наиболее популярными стали WPS Office, «Р7-офис», Zoho Office, Google Docs, Microsoft Office.

На четвертом месте оказались почтовые сервисы и фоторедакторы, которые одинаково набрали по 13,3%. Реже всего россияне оплачивали онлайн — встречи (6,7%), например, Google Meet. Zoom, MS Teams и мессенджеры (6,7%), — Telegram, VK Teams и Skype.

Стала известна и сумма, которую готовы потратить россияне на вышеуказанные сервисы в среднем в год. Треть опрошенных заявила, что готовы потратить на программы не более 1000 руб. в год. 26,7% ответили, что готовы потратить на сервисы от 1000 до 5000 руб. в год; от 5000 до 10 тыс. руб. - 16,7%. А больше 10 тыс. руб. в год тратят только 6,67%.

Опрос проводился в июне 2023 г. среди 3000 респондентов (89% мужчин и 11% женщин), не занятых профессионально в ИТ сфере, из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.