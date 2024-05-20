Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рубцов Алексей
|Лайф ФГ - Финансовая группа 168 2
|Новард УК - Novard 73 2
|Мираф-Банк 12 1
|GFG - Lamoda - Купишуз 197 1
|Газпром нефть 676 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 283 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 2
|РБК - Informer.ru 33 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
|Иншаков Дмитрий 50 2
|Малиновский Евгений 11 2
|Ионов Владимир 6 2
|Митрохин Станислав 3 2
|Нестеров Алексей 172 2
|Шевченко Владимир 151 2
|Разумовский Дмитрий 124 2
|Соловьев Сергей 75 2
|Матюнина Елена 5 2
|Левиков Антон 69 2
|Шмид Александр 17 2
|Пирогов Алексей 29 2
|Медокс Ярослав 44 1
|Майзенберг Леонид 5 1
|Рубцов Андрей 2 1
|Бульбутенко Михаил 2 1
|Гарбуз Николай 4 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Кравченко Константин 99 1
|Рудычева Наталья 95 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416029, в очереди разбора - 727528.
Создано именных указателей - 189842.
