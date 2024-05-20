Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189842
ИКТ 14649
Организации 11363
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3547
Системы 26565
Персоны 82429
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Рубцов Алексей


СОБЫТИЯ


20.05.2024 билайн бизнес настроил интернет на Мультисим-оборудовании в магазинах Lamoda Sport 1
20.02.2015 ИТ-стратегия 2015: все инструменты есть, настало время их использовать 1
04.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
12.10.2001 Создан информер службы знакомств Frog.ru 1
15.09.2000 К концу года объем рынка рекламы в Рунете достигнет $7 млн. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Рубцов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

9086 2
Citrix Systems 841 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 148 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 2
ЕС-лизинг 22 2
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 2
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
Русские ВЕБ ресурсы 10 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9232 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 461 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 2
Новард УК - Novard 73 2
Мираф-Банк 12 1
GFG - Lamoda - Купишуз 197 1
Газпром нефть 676 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 283 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5303 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2134 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1361 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13040 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4946 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17157 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8467 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6715 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1914 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 506 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 189 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31982 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7331 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
ISO 15288 - стандарт системной инженерии и инженерного дела 37 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 320 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 2
РБК - Informer.ru 33 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Иншаков Дмитрий 50 2
Малиновский Евгений 11 2
Ионов Владимир 6 2
Митрохин Станислав 3 2
Нестеров Алексей 172 2
Шевченко Владимир 151 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Соловьев Сергей 75 2
Матюнина Елена 5 2
Левиков Антон 69 2
Шмид Александр 17 2
Пирогов Алексей 29 2
Медокс Ярослав 44 1
Майзенберг Леонид 5 1
Рубцов Андрей 2 1
Бульбутенко Михаил 2 1
Гарбуз Николай 4 1
Урьяс Вадим 98 1
Кравченко Константин 99 1
Рудычева Наталья 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1031 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 933 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8204 1
Европа Восточная 3124 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6281 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Аренда 2581 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3672 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 370 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 473 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2141 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416029, в очереди разбора - 727528.
Создано именных указателей - 189842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще