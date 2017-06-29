Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС

Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой» ает возможность более точно оценивать с помощью «Метрики» эффективность платных размещений и оптимизировать на данных о звонках рекламные кампании в «Директе», сервисе контекстной рекламы «Яндекса». Коллтрекинг Mango Office подключается в «Яндекс. Метрику» после простой и не требующей специальных навыков настройки. Пользователю необходимо лишь указать номер счетчика «Метрики» в установках

В виртуальной АТС Mango Office появилась «Запись разговоров 2.0» Компания «Манго Телеком» представила большое обновление возможностей записи телефонных разговоров в рамках виртуальной АТС Mango Office. «Запись разговоров 2.0» доступна всем пользователям данного решения с сегодняшнего дня, сообщили CNews в «Манго Телеком». Обновление в целом включает порядка 30 ва

«Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c CRM «Битрикс24» «Манго Телеком», российский провайдер облачных коммуникационных сервисов для бизнеса, объявила об интеграции виртуальной АТС Mango Office с онлайн-CRM-системой «Битрикс24». Как сообщили CNews в «Манго Телеком», виртуальную АТС Mango Office можно быстро подключить прямо в магазине приложений «Битрикс24

Виртуальная АТС Mango Office научилась переадресовывать повторные звонки на того же сотрудника оматического распределения звонков, которая не учитывает историю телефонного общения. Новая функция виртуальной АТС Mango Office устраняет эту проблему. Если она включена, то при повторном звон

Облачные бизнес-приложения «Манго-Офиса» научились работать с телефонными номерами других операторов связи елефонные номера, предоставленные другими операторами связи. По задумке компании, это позволит консолидировать все потоки входящих звонков и задействовать в их обработке весь арсенал средств облачной ВАТС «Манго-Офис», включая информационно-аналитические инструменты (BI), запись разговоров, а также разнообразные средства автоматизации (IVR, единые алгоритмы обработки вызовов и др.). Кроме т

«Манго Телеком» запустил новый сервис - Центр обработки вызовов «Манго-Офис» творенность и лояльность. Принципиально новые возможности открываются в реагировании на нестандартные запросы, а также в обучении, мотивации, контроле и развитии персонала. При этом бизнес-приложение ЦОВ «Манго-Офис» специально спроектировано для сегмента СМБ и рассчитано на быстрое внедрение без привлечения профессиональных консультантов. Сервис ЦОВ «Манго-Офис» представляет первост

«Манго Телеком» вводит новый тариф для крупных пользователей ВАТС «Манго-Офис» однять эту планку, при этом ежемесячные расходы возрастают на 50 руб. – в расчете на одного дополнительного сотрудника. Важная особенность тарифа «Индивидуальный», отличающая его от всех остальных ТП ВАТС «Манго-Офис», связана с возможностью существенного снижения расходов абонента на междугороднюю и международную связь за счет индивидуальных скидок, действующих на приоритетных для него нап

«Манго Телеком» исследовала динамику роста популярности «облачных» сервисов на предприятиях СМБ на российском рынке ВАТС, исключающее фактор недоверия к провайдеру, работа оператора как с традиционными организациями, так и с предприятиями с повышенной управленческой культурой, а также наличие в ВАТС «Манго-Офис» множества встроенных функций, напрямую поддерживающих бизнес абонента, и опыт их использования тысячами предприятий в реальных проектах по повышению эффективности основной дея

«Манго Телеком» запускает «Облачное хранилище» для абонентов виртуальной АТС «Манго-Офис» нтам виртуальной АТС (ВАТС) «Манго-Офис» удобное хранение голосовой почты, записей разговоров, факсов и других данных. Кроме того, новая услуга упрощает совместную работу с данными, проходящими через ВАТС «Манго-Офис». «Облачное хранилище» – это подсистема, интегрированная в личный кабинет «облачной» АТС «Манго-Офис». Она включает в себя все необходимые инструменты, позволяющие сотрудникам

Сервис записи разговоров стал одной из самых востребованных функций «облачной» АТС «Манго-Офис» ает «лимитной». Это объясняется тем, что новым сервисом активно пользуется порядка 20-25% абонентов ВАТС «Манго-Офис». Однако нормирование на число пользователей уже выводит безлимитную запись

«Манго Телеком» расширил функциональность виртуальной АТС «Манго-Офис» естоящей структуре полную базу записей разговоров и отчеты о том, сколько номеров обзвонили, за какой период, с какого номера на какой шли звонки, какова их продолжительность. В дополнение к этому, в ВАТС «Манго Офис» внесен еще ряд важных нововведений (например, поддержка двухуровневых голосовых меню – IVR), и еще свыше пятидесяти небольших усовершенствований, улучшающих эргономику сервиса