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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком Mango Cloud Systems Mango Office Виртуальная АТС

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС

Mango Office —  полностью отечественная компания, которая  на рынке РФ предоставляет услуги связи на основе облачных решений. В продуктовом портфеле оператора Виртуальная АТС, ПО для контакт-центров, инструменты для цифрового маркетинга, корпоративный мессенджер, роботы и речевая аналитика. Сервисы разработчика интегрированы с наиболее востребованными бизнес-приложениями: пользователям доступно более 150 интеграций, которые позволяют непрерывно отслеживать данные по всей воронке продаж и сквозным коммуникационным процессам.

 

Алексей Лагутин, Руководитель направления проектного внедрения, MANGO OFFICE "Гибридная АТС, как новый инструмент автоматизации ИТ" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"

СОБЫТИЯ

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29.06.2017 Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой»

ает возможность более точно оценивать с помощью «Метрики» эффективность платных размещений и оптимизировать на данных о звонках рекламные кампании в «Директе», сервисе контекстной рекламы «Яндекса».  Коллтрекинг Mango Office подключается в «Яндекс. Метрику» после простой и не требующей специальных навыков настройки. Пользователю необходимо лишь указать номер счетчика «Метрики» в установках

19.04.2017 В виртуальной АТС Mango Office появилась «Запись разговоров 2.0»

Компания «Манго Телеком» представила большое обновление возможностей записи телефонных разговоров в рамках виртуальной АТС Mango Office. «Запись разговоров 2.0» доступна всем пользователям данного решения с сегодняшнего дня, сообщили CNews в «Манго Телеком». Обновление в целом включает порядка 30 ва
17.11.2016 «Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c CRM «Битрикс24»

«Манго Телеком», российский провайдер облачных коммуникационных сервисов для бизнеса, объявила об интеграции виртуальной АТС Mango Office с онлайн-CRM-системой «Битрикс24». Как сообщили CNews в «Манго Телеком», виртуальную АТС Mango Office можно быстро подключить прямо в магазине приложений «Битрикс24
20.10.2014 Виртуальная АТС Mango Office научилась переадресовывать повторные звонки на того же сотрудника

оматического распределения звонков, которая не учитывает историю телефонного общения. Новая функция виртуальной АТС Mango Office устраняет эту проблему. Если она включена, то при повторном звон
20.03.2014 Облачные бизнес-приложения «Манго-Офиса» научились работать с телефонными номерами других операторов связи

елефонные номера, предоставленные другими операторами связи. По задумке компании, это позволит консолидировать все потоки входящих звонков и задействовать в их обработке весь арсенал средств облачной ВАТС «Манго-Офис», включая информационно-аналитические инструменты (BI), запись разговоров, а также разнообразные средства автоматизации (IVR, единые алгоритмы обработки вызовов и др.). Кроме т
12.04.2013 «Манго Телеком» запустил новый сервис - Центр обработки вызовов «Манго-Офис»

творенность и лояльность. Принципиально новые возможности открываются в реагировании на нестандартные запросы, а также в обучении, мотивации, контроле и развитии персонала. При этом бизнес-приложение ЦОВ «Манго-Офис» специально спроектировано для сегмента СМБ и рассчитано на быстрое внедрение без привлечения профессиональных консультантов. Сервис ЦОВ «Манго-Офис» представляет первост
01.03.2013 «Манго Телеком» вводит новый тариф для крупных пользователей ВАТС «Манго-Офис»

однять эту планку, при этом ежемесячные расходы возрастают на 50 руб. – в расчете на одного дополнительного сотрудника. Важная особенность тарифа «Индивидуальный», отличающая его от всех остальных ТП ВАТС «Манго-Офис», связана с возможностью существенного снижения расходов абонента на междугороднюю и международную связь за счет индивидуальных скидок, действующих на приоритетных для него нап
21.11.2012 «Манго Телеком» исследовала динамику роста популярности «облачных» сервисов на предприятиях СМБ

на российском рынке ВАТС, исключающее фактор недоверия к провайдеру, работа оператора как с традиционными организациями, так и с предприятиями с повышенной управленческой культурой, а также наличие в ВАТС «Манго-Офис» множества встроенных функций, напрямую поддерживающих бизнес абонента, и опыт их использования тысячами предприятий в реальных проектах по повышению эффективности основной дея
24.08.2012 «Манго Телеком» запускает «Облачное хранилище» для абонентов виртуальной АТС «Манго-Офис»

нтам виртуальной АТС (ВАТС) «Манго-Офис» удобное хранение голосовой почты, записей разговоров, факсов и других данных. Кроме того, новая услуга упрощает совместную работу с данными, проходящими через ВАТС «Манго-Офис». «Облачное хранилище» – это подсистема, интегрированная в личный кабинет «облачной» АТС «Манго-Офис». Она включает в себя все необходимые инструменты, позволяющие сотрудникам

28.04.2012 Сервис записи разговоров стал одной из самых востребованных функций «облачной» АТС «Манго-Офис»

ает «лимитной». Это объясняется тем, что новым сервисом активно пользуется порядка 20-25% абонентов ВАТС «Манго-Офис». Однако нормирование на число пользователей уже выводит безлимитную запись

15.03.2012 «Манго Телеком» расширил функциональность виртуальной АТС «Манго-Офис»

естоящей структуре полную базу записей разговоров и отчеты о том, сколько номеров обзвонили, за какой период, с какого номера на какой шли звонки, какова их продолжительность. В дополнение к этому, в ВАТС «Манго Офис» внесен еще ряд важных нововведений (например, поддержка двухуровневых голосовых меню – IVR), и еще свыше пятидесяти небольших усовершенствований, улучшающих эргономику сервиса
29.06.2011 Российские предприятия теперь могут подключать к виртуальной АТС «Манго-Офис» телефонные номера любого оператора

нки из городской телефонной сети. По мнению «Манго Телеком», это решает множество задач по телекоммуникационной поддержке бизнеса, важных для разных категорий абонентов. Как отмечается, новая функция ВАТС «Манго-Офис» относится к числу наиболее востребованных абонентами. Она устраняет ряд распространенных проблем, с которыми сталкивается большинство организаций, имеющих «раскрученный» телеф

Публикаций - 73, упоминаний - 96

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 55
МегаФон 10701 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 5
Yandex - Яндекс 9180 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4940 4
Meta Platforms - Facebook 4616 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
AdvantShop - Адвантшоп - ГК ИТМ - Группа Компаний ИТМ 9 2
9574 2
Telegram Group 2927 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
RetailCRM - РитейлДрайвер 44 2
Google LLC 12663 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 26 1
Sipnet - Сипнет 80 1
Grandstream Networks 22 1
IPmatika - АйПиМатика 30 1
Ростелеком 10926 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3334 1
Softline - Софтлайн 3730 1
Yealink Network Technology 85 1
Salesforce 497 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 18 1
1С - Мегаплан 104 1
VK - YClients - УайКлаентс 69 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Zoho Corporation 23 1
ИИ-Технологии 306 1
Модуль – Торговое оборудование 5 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1635 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Мастердент - Стоматологическая компания 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1304 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24331 48
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8686 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26253 39
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8233 35
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4488 25
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 726 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17965 16
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18075 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22876 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13588 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29646 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8614 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6003 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12165 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9309 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5348 9
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 389 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3571 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9894 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9266 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6260 7
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16147 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3361 6
Оповещение и уведомление - Notification 5891 5
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 459 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4867 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7431 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6991 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2690 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1423 5
MarTech - Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 76 5
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1099 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 339 69
Qsoft - amoCRM 153 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 765 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 772 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 2
Ростелеком - Новая телефония 16 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Salesforce CRM Cloud 38 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 355 1
МегаФон - Мультифон 38 1
МегаФон - FMC Партнер 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 921 1
Google Android 15223 1
Apple iOS 8566 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Office 4158 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2503 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 739 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 642 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 94 1
1С:CRM 80 1
Zoho Office Suite - Zoho Docs - Zoho Writer - Zoho Sheets - Zoho CRM 14 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 109 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Mango Talker 13 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 357 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 31 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 33 1
Бызов Дмитрий 38 10
Бессарабский Алексей 29 9
Шикинов Александр 28 7
Белинский Антон 5 5
Качмазов Георгий 7 4
Солодкин Дмитрий 8 3
Федорович Юлия 11 3
Козловский Андрей 12 2
Баранов Александр 19 1
Слукин Дмитрий 1 1
Тайнов Олег 20 1
Паплински Павел 14 1
Труфанов Владимир 15 1
Бахорин Александр 10 1
Осипов Петр 3 1
Орлов Михаил 8 1
Валиуллин Ирик 2 1
Бородин Александр 4 1
Собкевич Алексей 6 1
Гретченко Владимир 2 1
Коровников Александр 3 1
Хамитова Светлана 1 1
Гагарина Светлана 1 1
Ставцев Николай 1 1
Бодрова Екатерина 1 1
Семиглазова Алина 1 1
Савосина Юлия 6 1
Ряховская Ксения 1 1
Рогалева Наталья 1 1
Кокина Наталья 1 1
Анохин Андрей 1 1
Сатдинова Альбина 1 1
Шлычков Александр 4 1
Талдыкина Наталья 54 1
Горбунов Алексей 32 1
Лебедева Ирина 65 1
Козлов Сергей 49 1
Свиридов Михаил 1 1
Донской Дмитрий 40 1
Зайцева Анна 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4480 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2525 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8548 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3573 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3458 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1312 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1434 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1217 2
Германия - Федеративная Республика 13200 2
Испания - Королевство 3832 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 67 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 62 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 49 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 1
Казахстан - Республика 6032 1
Европа 24946 1
Япония 13791 1
Беларусь - Белоруссия 6279 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3333 1
Россия - ЮФО - Севастополь 612 1
Израиль 2852 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Италия - Итальянская Республика 4502 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3038 1
Россия - СФО - Новосибирск 4864 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1280 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 783 1
Украина 7918 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2357 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1718 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1686 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 21
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 16
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1851 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7009 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5595 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1662 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3092 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8474 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1394 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1660 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6683 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21572 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1103 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16001 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7780 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5097 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6653 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8930 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7479 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2873 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1719 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11282 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1633 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 384 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2319 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1885 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8051 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 499 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3021 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6154 2
Экономический эффект 1336 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 66 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 687 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 848 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8605 2
Discovery Research Group 22 1
Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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