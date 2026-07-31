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Бороздин Дмитрий

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Половина компаний России готовы увеличить расходы на ИИ, а четверть планируют увеличить траты на облака 1
26.05.2025 RetailCRM стала платформой для CRM-маркетинга, лояльности и продаж 1
02.11.2024 «ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу» 1
06.09.2024 Только 12% онлайн-покупателей полностью перешли на маркетплейсы — исследование RetailCRM 1
26.08.2024 Почему покупатели бросают корзины в интернет-магазинах — исследование 1
14.12.2016 «Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам выставлять счета через retailCRM 1
24.10.2003 Вендоры и дистрибьюторы ИТ разыгрывают региональную карту 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Бороздин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

RetailCRM - РитейлДрайвер 45 5
Avaks 2 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9196 1
LG Electronics 3734 1
IBM - International Business Machines Corp 9697 1
HP Inc. 5882 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Canon 1438 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 550 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1079 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
ViewSonic 325 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 117 1
VK - YClients - УайКлаентс 69 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 627 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
HP 3Com 681 1
Tech Data 26 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 787 1
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8827 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1297 1
GFG - Lamoda - Купишуз 218 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1900 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13609 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8630 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6009 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9327 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9281 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5498 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36117 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7016 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6225 2
Аксессуары 4276 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3688 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5278 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17984 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15421 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8694 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13941 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4595 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25593 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33431 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3414 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8244 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5858 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11781 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1310 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6610 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13690 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6842 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4333 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3660 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1417 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18312 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2706 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26274 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 249 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 953 3
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
ZyXEL OMNI 56K 5 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1285 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 771 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 240 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
IBM IntelliStation 33 1
Кармишин Дмитрий 26 2
Лата Вадим 2 1
Цой Никита 13 1
Максимова Ирина 5 1
Галимов Роман 1 1
Смелянский Иван 1 1
Конторина Елена 1 1
Паршин Константин 64 1
Шелобков Алексей 53 1
Солонин Виталий 90 1
Сидоров Константин 15 1
Герасимов Николай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165875 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14806 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 25 1
Европа 24954 1
Южная Корея - Республика 7046 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4485 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3043 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1775 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27246 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5572 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6162 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1923 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1131 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6742 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11298 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 68 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 70 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7792 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 439 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3859 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53384 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33692 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8947 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7505 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2562 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1798 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3300 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8614 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461691, в очереди разбора - 728002.
Создано именных указателей - 198686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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