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Обновленная бесплатная CRM от Zadarma – подробная аналитика и мобильная версия

CRM-система от облачной телефонии Zadarma получила ряд важных обновлений.

Теперь работа с CRM-системой не ограничена ноутбуком или компьютером. Благодаря полной поддержке мобильных устройств клиенты Zadarma смогут управлять сделками и задачами прямо на экране телефонов или планшетов.

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Также в ZCRM появился новый раздел аналитики. В нём можно отслеживать активность каждого менеджера, выбрав фильтры по звонкам, сделкам, лидам и задачам. А с помощью визуального отображения воронки продаж можно контролировать все этапы взаимодействия с клиентами.

Следующее важное обновление касается web-телефона, который работает на стандарте WebRTC и позволяет звонить прямо из браузера. Благодаря опции рабочих часов можно настроить время, в которое менеджеры принимают звонки и звонят напрямую из браузера. В остальное время звонки уходят на другие устройства или переадресуются на мобильный телефон сотрудников.

В честь важных обновлений, сервис облачной телефонии дарит всем клиентам 30% скидку на тарифный пакет Офис РФ (промокод “OfficeRF21”), который уже включает исходящие минуты звонков внутри России, виртуальный номер телефона и расширенные функции АТС.

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