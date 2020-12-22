Телефония Zadarma представила бесплатный инструмент речевой аналитики

Сервис облачной телефонии Zadarma представил инструмент речевой аналитики, который поможет автоматизировать контроль за продажами и поддержкой бизнеса. Все разговоры переводятся в текст, и текст анализируется по нескольким параметрами, таким как, молчание и перебивание оператора, скорость речи, использование слов из словаря.

Сервис облачной телефонии Zadarma представил инструмент речевой аналитики

Например, вы используете словарь «Слова-паразиты», аналитика выявляет все разговоры с использованием конкретных фраз в разговоре вашего сотрудника (как бы, типа того). Вы сразу получаете уведомление о разговоре и сможете прослушать его в интерфейсе личного кабинета. Также инструмент анализирует разговор, ставит ему оценку (согласно заданным параметрам) и создает отчеты. Вы можете использовать поиск по ключевым словам, как из уже созданных словарей, так и собственных. Например, для отдела продаж будет важно замечать упоминание конкурентов в разговоре или соблюдение менеджером определенных скриптом.

Инструмент абсолютно бесплатный, клиент платит только за распознавание разговоров. Система умеет распознавать 50+ языков.

В честь запуска аналитики сервис Zadarma дарит бесплатные минуты распознавания на трех тарифах: Стандарт, Офис и Корпорация. В два последних тарифа входят бесплатные исходящие звонки на разные направления, виртуальные номера, а также 500 и 1000 бесплатных минут для распознавания речи. Про другие новогодние акции сервиса можно узнать в блоге компании.