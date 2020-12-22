Спецпроекты

Телефония Zadarma представила бесплатный инструмент речевой аналитики

Сервис облачной телефонии Zadarma представил инструмент речевой аналитики, который поможет автоматизировать контроль за продажами и поддержкой бизнеса. Все разговоры переводятся в текст, и текст анализируется по нескольким параметрами, таким как, молчание и перебивание оператора, скорость речи, использование слов из словаря.

zadarma.png

Сервис облачной телефонии Zadarma представил инструмент речевой аналитики

Например, вы используете словарь «Слова-паразиты», аналитика выявляет все разговоры с использованием конкретных фраз в разговоре вашего сотрудника (как бы, типа того). Вы сразу получаете уведомление о разговоре и сможете прослушать его в интерфейсе личного кабинета. Также инструмент анализирует разговор, ставит ему оценку (согласно заданным параметрам) и создает отчеты. Вы можете использовать поиск по ключевым словам, как из уже созданных словарей, так и собственных. Например, для отдела продаж будет важно замечать упоминание конкурентов в разговоре или соблюдение менеджером определенных скриптом.

Инструмент абсолютно бесплатный, клиент платит только за распознавание разговоров. Система умеет распознавать 50+ языков.

В честь запуска аналитики сервис Zadarma дарит бесплатные минуты распознавания на трех тарифах: Стандарт, Офис и Корпорация. В два последних тарифа входят бесплатные исходящие звонки на разные направления, виртуальные номера, а также 500 и 1000 бесплатных минут для распознавания речи. Про другие новогодние акции сервиса можно узнать в блоге компании.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны

Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США

«Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка

«М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java

В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Техноблог

Можно ли подать в суд на производителя, если его чехол не защитил смартфон?

Обзор Roborock S6 MaxV: мощный робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию