«ЕСА Про» вывела на рынок новый DRP-сервис для защиты от киберугроз и утечек персональных данных

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») открыла доступ к новому сервису для комплексной защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA). Основная задача нового сервиса класса DRP (Digital Risk Protection): обеспечить защиту и стабильность бизнеса, снизить риски и предотвратить финансовые потери за счет мгновенного реагирования на киберугрозы и предотвращать утечки персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Благодаря глубокой интеграции в сервис технологий искусственного интеллекта, обработка данных о киберинцидентах занимает на 70% меньше времени в сравнении с аналогичными сервисами. Это, в том числе, помогает снизить стоимость работы сервиса.

Сервис обеспечивает круглосуточный мониторинг множества источников, быстро выявляя и реагируя на потенциально опасную информацию. Это существенно снижает риски, связанные с информационной и экономической безопасностью, а также защищает бренд и репутацию компании.

SBA обнаруживает фишинг в кратчайшие сроки после регистрации поддельного домена или выдачи SSL-сертификата. Взаимодействуя с различными регуляторами, сервис может оперативно блокировать мошеннические сайты, что позволяет компаниям реагировать на угрозы без задержек, связанных с юридическими процедурами.

Сервис прошел различные виды тестирования в реальных условиях, включая крупные федеральные торговые сети, финансовые организации и государственный сектор.

Компании могут выбирать из 12 модулей, включая выявление доменных имен, которые могут быть использованы для фишинга, мониторинг ресурсов, связанных с противоправной деятельностью, автоматический мониторинг Telegram-каналов и чатов по ключевым словам и многое другое.

Использование этого решения может быстро окупиться, помогая предотвратить утечки данных и компрометацию учетных записей, что минимизирует риски для бизнеса. Это особенно важно в свете новых законодательных требований, которые вводят оборотные штрафы за утечки персональных данных граждан в размере от 20 до 500 млн руб.

Благодаря автоматическим уведомлениям, угрозы устраняются быстро и эффективно, что поддерживает стабильность бизнес-процессов и предотвращает значительные финансовые потери, которые могут возникнуть из-за кибератак. При использовании сервиса скорость реагирования на угрозы и инциденты увеличивается до 70%.

Smart Business Alert была разработана одной из самых опытных команд в России в области создания сервисов класса DRP, обладающей 15-летним опытом в борьбе с киберугрозами.

«Основная функция нашего сервиса заключается в анализе больших объемов данных в реальном времени. Это позволяет не только обнаруживать актуальные угрозы, но и предсказывать возможные атаки. Компании получают возможность заранее предотвращать угрозы и снижать риски для своего бизнеса. В связи с введением оборотных штрафов многие организации нуждаются в многофункциональных решениях для защиты от значительных финансовых потерь; именно эту задачу призван решить наш новый сервис. Также стоит подчеркнуть, что аналитики нашего сервиса обладают обширными знаниями о принципах работы даркнета, что позволяет на начальном уровне выявлять подготовку атак на компании или предложения нелегальных услуг, способных нанести как репутационный, так и экономический ущерб», – сказал генеральный директор компании «ЕСА Про» Лев Фисенко.