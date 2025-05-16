Сервис компании ЕСА ПРО Smart Business Alert включен в реестр российского ПО

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис») прошла процедуру добавления своего сервиса Smart Business Alert (SBA) для комплексной защиты бизнеса от цифровых угроз в реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (под регистрационным номером 27777). Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Включение SBA в реестр отечественного ПО открывает для заказчиков ряд возможностей. Продукт теперь соответствует требованиям законодательства для участия в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, что расширяет возможности его применения в государственных организациях и ФОИВ.

Юридическая чистота решения снижает риски при проверках добросовестности поставщиков, а возможность получения преференций в рамках программ импортозамещения создает условия для прямой экономии. Разработка и техническая поддержка системы, осуществляемые исключительно на территории России, обеспечивают соответствие актуальным стандартам безопасности и долгосрочную эволюцию платформы.

Решение класса DRP (Digital Risk Protection) разработано для минимизации рисков, обеспечения стабильности бизнес-процессов и предотвращения финансовых потерь за счет оперативного выявления кибератак и блокировки утечек персональных данных и другой конфиденциальной информации.

SBA обнаруживает фишинговые домены сразу после их регистрации. Взаимодействуя с регуляторами, сервис оперативно блокирует мошеннические ресурсы, исключая задержки из-за юридических процедур. Тестирование решения в реальных условиях, включая федеральные торговые сети, финансовые организации и госсектор, подтвердило его эффективность.

Пользователи могут выбирать из 12 модулей, таких как поиск доменов для фишинга, мониторинг платформ с противоправным контентом, автоматический анализ Telegram-каналов по ключевым словам и др.

Внедрение сервиса помогает предотвратить утечки данных и компрометацию учетных записей, что особенно актуально в условиях новых законодательных требований: штрафы за нарушения в обработке персональных данных граждан теперь достигают 500 млн руб.

Автоматические уведомления SBA сокращают время реагирования на инциденты на 70%, минимизируя простои и финансовые потери. Платформа разработана командой с 15-летним опытом создания DRP-решений.

«Включение Smart Business Alert в реестр российского ПО – это не только признание соответствия нашего продукта высочайшим стандартам, но и важный вклад в цифровой суверенитет страны. Теперь государственные и коммерческие организации смогут использовать SBA для защиты от современных киберугроз, избегая рисков и получая преференции импортозамещения. Наш сервис создавался опытнейшей командой – это квинтэссенция экспертизы в области Digital Risk Protection. Все 12 модулей SBA, включая автоматический мониторинг фишинга и анализ Telegram-каналов, уже доказали свою эффективность в реальных условиях», – сказал генеральный директор ЕСА ПРО Лев Фисенко.