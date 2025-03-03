Мошенники воруют Telegram-аккаунты под видом мести недоброжелателям

Российская компания «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис»), оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, выявила значительный рост активности киберпреступников, которые обманным путем получают доступ к профилям пользователей мессенджера Telegram. Мошенники активно эксплуатируют новый тренд на удаление аккаунтов пользователей Telegram по заказу других пользователей. Большая часть жертв – подростки. Об этом CNews сообщили представители ГК «Кросс технолоджис».

Злоумышленники, реагируя на спрос в теневом сегменте интернета, начали активно создавать специализированные боты и веб-ресурсы, которые под видом помощи в удалении аккаунтов фактически занимаются кражей персональных данных обратившихся пользователей.

Новая схема мошенничества обнаружена аналитиками сервиса для комплексной защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA).

Обычная схема такого обмана строится на недовольстве одних пользователей высказываниями или поведением других, например в чатах или в комментариях под резонансными постами в Telegram-каналах. Основной целевой аудиторией мошенников стали подростки, которые в силу эмоциональности и юношеского максимализма часто стремятся «наказать» обидчиков в социальных сетях. Именно эта категория пользователей наиболее уязвима перед подобными схемами.

При этом нужно понимать, что временно заблокировать или даже удалить чужой аккаунт в Telegram несложно. Для этого нужна так называемая «бот-ферма» для массовых жалоб на аккаунт. Под видом такого сервиса мошенники и предлагают желающим удалить аккаунт недоброжелателя.

Схема мошенничества отработана до мелочей: для якобы успешного удаления аккаунта выбранного пользователя предлагается авторизоваться со своего профиля и по сути передать доступ от профиля мошенникам. При этом злоумышленники маскируют свои действия под заботу о безопасности, чтобы вызвать доверие. Однако реальной целью является получение доступа к личной информации и аккаунтам жертв.

Важно помнить, что удаление аккаунта в Telegram – это процесс, который требует официального обращения в поддержку самой платформы. Использование сторонних сервисов, особенно предлагающих «быстрое решение», может привести к утечке данных и потере контроля над вашим аккаунтом.

Рекомендации для пользователей Telegram: не передавать данные своих аккаунтов третьим лицам; обращаться только к официальным сервисам и поддержке платформ; быть осторожными с предложениями, которые кажутся слишком простыми или эмоционально привлекательными.

«Наши аналитики регулярно исследуют ресурсы, используемые киберпреступниками, чтобы предсказать угрозы, с которыми могут столкнуться общество и государство в будущем. Мы стремимся как можно раньше информировать всех о таких рисках. Мошенники применяют все более сложные методы манипуляции и запугивания, и наша задача – защитить детей и их личные данные. Безопасность наших детей – это общая ответственность, и только совместными усилиями мы сможем противостоять этим угрозам», – сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.