Россияне без мобильного интернета массово подключаются к небезопасным публичным сетям Wi-Fi. Хакеры потирают руки. Опрос

В России растет популярность публичных сетей Wi-Fi. Число подключений к ним в считанные месяцы увеличилось в несколько раз. Однако такие сети зачастую небезопасны, о чем открыто предупреждают российские ИБ-компании и банки.

Wi-Fi для всех

Россияне продолжают искать альтернативы мобильному интернету – например, они все активнее пользуются публичными сетями Wi-Fi. ТАСС со ссылкой на «Ростелеком» пишет, что за лето 2025 г. число подключений к таким сетям в России выросло в 3,6 раза. Сюда входят как разовые, так и повторные авторизации. Агентство не уточняет, по сравнению с каким периодом времени зафиксирован такой большой рост.

Если рассматривать количество уникальных пользователей устройств, подключающихся к публичным беспроводным сетям, то и здесь заметно увеличение, хотя и не такое внушительное. Гаджетов стало больше в два раза.

При этом россияне стали потреблять заметно больше трафика в таких сетях. Его объем увеличился в 4,4 раза, отметили в «Ростелекоме».

Где искать сети

Публичные точки доступа в интернет чаще всего можно найти в кафе и ресторанах, для которых это дополнительный способ привлечь посетителей, особенно в периоды отключения мобильного интернета. Также они очень часто бывают в местах большого скопления людей – в метро, на площадях и вокзалах и пр.

rawpixel.com / FreePik Публичный WI-Fi - один из немногих оставшихся в России способов выходить в интернет

CNews писал, что в отдельных регионах стали появляться интерактивные карты расположения публичных точек доступа Wi-Fi. В некоторых случаях их публикуют непосредственно региональные Минцифры на своих официальных сайтах.

В отдельных регионах власти кооперируются с крупным бизнесом и создают коллективные точки доступа. Как пишет ТАСС, такую инициативу реализуют власти Ростовской области при поддержке «Яндекса» – все созданные общедоступные точки доступа можно увидеть в «Яндекс Картах».

Подводные камни

Публичные сети Wi-Fi хоть и спасают россиян от вездесущих отключений мобильного интернета, являющихся едва ли не повседневной российской реальностью с весны 2025 г., на деле таят в себе значительную опасность, о чем регулярно информируют отечественные ИБ-компании.

Важно подчеркнуть, что отключения мобильного интернета объясняют именно заботой о безопасности граждан.

Специалисты по кибербезопасности прямо говорят - публичные сети Wi-Fi опасны

Очень часто общедоступные точки доступа не имеют механизмов аутентификации. За счет этого киберпреступники запросто могут получать доступ к незащищенным устройствам, подключенным к той же сети Wi-Fi, что и они, говорится на сайте «Лаборатории Касперского».

«Самая большая угроза безопасности бесплатной Wi-Fi-сети состоит в том, что хакер может занять позицию между вами и точкой подключения. В результате вы будете связываться не с точкой доступа напрямую, а отправлять свои данные злоумышленнику, который затем передаст их дальше», – отмечают представители «Лаборатории Касперского».

Это означает, что злоумышленник получит буквально всю информацию, которую пользователь отправляет через интернет. Это не только переписка, но также различные логины и пароли и даже данные банковских карт.

Об опасностях публичных сетей Wi-Fi предупреждает и Сбербанк. ИБ-эксперты банка не сомневаются в небезопасности таких сетей и приводят в пример случай, когда пассажир «Сапсана» всего за несколько минут взломал сеть Wi-Fi в поезде и получил доступ к информации о пассажирах. Как сообщал CNews, это произошло в ноябре 2019 г.

Финансовые организации тоже бьют тревогу

Также Сбербанк предупреждает, что хакеры запросто могут создать фальшивую точку доступа, после чего «для правдоподобности назвать ее, например, Aeroport_FREE, скопировать страницу подключения из настоящей сети и получить полный доступ к устройствам тех, кто ею воспользуется».

«В начале 2025 г. мошенники создали в столичном аэропорте Шереметьево точку доступа SVO_Free, для доступа к которой они просили авторизоваться через Telegram. Для этого надо было отправить шестизначный код, полученный через СМС, в сервисном боте. В результате мошенники получали доступ к Telegram-аккаунту граждан», – говорится на сайте Сбербанка.

Десять шагов назад

Повсеместные отключения мобильного интернета не только повышают шансы россиян быть взломанными хакерами через сети Wi-Fi. Они побуждают их пользоваться совсем уж древними технологиями связи.

Россияне уже дошли до SMS. Эти сообщения имеют массу ограничений – например, через них можно отправлять только текст длиной до 70 символов кириллицей или 160 символов латиницей. К тому же в современных тарифных планах число предоплаченных SMS далеко не бесконечно.

SMS-сообщения были популярны 25 лет назад, когда не было даже общедоступных 3G-сетей, не говоря уже про 4G и тем более 5G. Впрочем, в последних в России нет до сих пор.

SMS в те годы были альтернативой голосовой связи, потому что тарифов с предоплачеными минутами не было, одно сообщение часто стоило дешевле минуты разговора.



