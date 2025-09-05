Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос

Россияне начали массово переходить на общение через SMS ввиду отсутствия мобильного интернета. Только в Пермском крае их популярность в августе 2025 г. выросла на 11%. Жители региона отправляют сотни тысяч сообщений в день, и это самые высокие показатели за последние два года.

Вперед, в прошлое

В России фиксируется стремительный рост популярности SMS-сообщений на почве отсутствия мобильного интернета. Как сообщили CNews представители «Ростелекома», очень показательным примером является ситуация сложившаяся в Пермском крае.

В этом регионе по итогам августа 2025 г. россияне написали и отправили свыше 6,5 млн сообщений, и это наивысший показатель за два последних года.

В «Ростелекоме» подчеркнули, что востребованность SMS-сообщений в Пермском крае бьет все рекорды. Рост количества отправленных сообщений по сравнению с августом 2024 г. составил 11%. В среднем в день отсылаются по 200 тыс. SMS, отметили представители оператора.

Нет интернета – есть SMS

В компании подчеркнули, что одна из причин, по которым SMS столь популярны, это нестабильно работающий интернет. Также SMS по-прежнему на регулярной основе используются для служебных уведомлений и подтверждения транзакций, сказали CNews представители «Ростелекома».

SMS были очень востребованы в конце 1990-х и начале 2000-х годов ввиду довольно высоких цен на голосовые вызовы и тем более мобильный интернет. Последний, к тому же, был очень медленным, так как работал в сетях 3G и даже 2G – сети LTE стали массово появляться в России лишь в начале 2010-х.

В нынешнее время общение по SMS – это исключительно вынужденная мера, потому что голосовые вызовы по-прежнему дороги. Подавляющее большинство россиян пользуется тарифами с предоплаченным и строго определенным количеством минут, выход за который очень быстро съедает остаток средств на балансе.

Количество SMS в тарифах тоже ограничено, но при выходе за лимит они чаще всего стоят дешевле, нежели минута разговора.

Устаревшая технология

SMS – это замена общению в мессенджерах, только очень древняя. В мессенджерах не нужно думать о длине сообщений, так как отправка текста расходует исчезающе малое количество трафика.

В SMS количество сообщений строго определено – если писать латиницей, то всего 160 символов, а если кириллицей, то есть по-русски, то и вовсе 70. В начале века россияне прибегали к самым разным хитростям, чтобы уместить в одном сообщении больше знаков – отказывались от пробелов (они тоже считаются символами), пользовались сокращениями и даже писали транскриптом, то есть русские слова английскими буквами.

Не всегда помогает

SMS может заменить общение в мессенджере не во всех случаях. Например, они не позволяют отправлять фотографии, видео и аудио, равно как и документы. В этом могут помочь MMS-сообщения, но они в предоплаченные пакеты не входят и потому расходуют деньги с мобильного счета сверх абонентской платы.

Также в некоторых случаях операторы связи глушат не только мобильный интернет. Для примера, 4 сентября 2025 г. в Волгограде, по словам местных жителей, все действующие в городе операторы связи без предупреждения выключили мобильный интернет, а один оператор из «большой четверки» поломал еще и обычную голосовую связь. Дозвониться до его абонентов было почти невозможно, да и сами абоненты часто не могли совершать исходящие вызовы.

А как у других

Россияне переходят на общение по SMS исключительно будучи лишенными полноценного мобильного интернета. Как сообщал CNews, его на регулярной основе выключают в различных российских регионах, и везде приводят одну и ту же причину – заботу о безопасности населения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также предлагал жителям региона воспринимать отсутствие мобильного интернета, ведущее к неработоспособности терминалов банкоматов и прочих жизненно необходимых сервисов, как цифровой детокс.

Редакция CNews поинтересовалась у «Ростелекома», как обстоят дела с популярностью SMS в других регионах России, помимо Пермского края, и собирается ли оператор внедрять в свои тарифы больше SMS-сообщений. «"Ростелеком" отмечает устойчивый спрос на услугу SMS-сообщений, которая остается важным каналом коммуникации, особенно для служебных и транзакционных уведомлений, а также на территориях с недостаточно развитым интернет-покрытием. Отдельные позитивные региональные кейсы, как, например, рост числа SMS на 11% в Пермском крае в августе 2025 г., связаны в первую очередь с локальными факторами. В данном случае — это активное расширение инфраструктуры (установка новых базовых станций) и цифровизация услуг в конкретном субъекте России. Мы рассматриваем подобные случаи как положительные примеры эффективного развития региональной инфраструктуры, а не как общероссийскую тенденцию к повсеместному росту объема SMS. В своей тарифной политике мы ориентируемся на многообразие потребностей абонентов. Для массового сегмента мы предлагаем комплексные пакеты услуг, где SMS интегрированы в общий объем сервисов. Для корпоративных клиентов действуют специализированные гибкие решения. Наша тарифная политика нацелена на сохранение оптимального баланса цены и ценности для клиента», – сообщил CNews Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» «Ростелекома».

Аналогичные вопросы были направлены в Т2, МТС и «Мегафон». Представители МТС сообщили CNews: «В наших пакетных тарифах включено достаточное количество SMS, в случае роста потребления SMS содержание пакетных предложений будет корректироваться». На другие вопросы они не ответили.



