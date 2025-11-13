Разделы

Alert Fatigue медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги


СОБЫТИЯ


13.11.2025 Платформа Security Vision SOAR усилит SOC CyberART Innostage в рамках технологического альянса 1
13.03.2020 «Информзащита» и Microsoft будут развивать облачные решения для ИБ 1
12.03.2020 «Информзащита» и Microsoft выведут на российский рынок виртуальный SOC на базе Azure Sentinel 1
03.02.2020 Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure 1
01.03.2019 Microsoft представила новые ИБ-решения для бизнеса 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Alert Fatigue и организации, системы, технологии, персоны:

Palo Alto Networks 167 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 4
Microsoft Corporation 25202 4
Fortinet 404 4
Cisco Systems 5216 4
Информзащита 846 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1125 1
Softline - Софтлайн 3230 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 176 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22855 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31348 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17532 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2653 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72413 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 943 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2815 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13544 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2288 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17006 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31768 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6964 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33694 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7537 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6621 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2353 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 935 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1084 1
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 85 1
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 8 4
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 4
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 111 4
Microsoft Azure 1456 4
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 74 2
Microsoft Threat Experts 2 1
Softline - Infosecurity ISOC 22 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 60 1
Ефимов Петр 39 2
Тихонова Кристина 47 2
Черноволенко Сергей 34 1
Марченко Дмитрий 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 155662 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53326 1
Европа 24595 1
Индия - Bharat 5663 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8207 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7296 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14962 1
Juniper Research 548 2
Markets&Markets Research 113 1
