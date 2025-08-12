«ЕСА ПРО» внедрила модуль для защиты финансовых транзакций банков и ритейла в своем DRP-сервисе

Компания ESA PRO (входит в ГК «Кросс технолоджис»), российский поставщик сервисов в области ИТ и информационной безопасности, объявляет о запуске нового модуля «Транзакции» для своей DRP-системы Smart Business Alert (SBA). Этот модуль специально разработан для банков и ритейла и направлен на автоматическое обнаружение и пресечение мошеннических операций с использованием интернет-эквайринга и дроповских карт (карт, используемых для обналичивания незаконных средств). Об этом CNews сообщили представители ГК «Кросс технолоджис».

Мошеннические схемы с поддельными интернет-магазинами, обналичиванием через дропперов и использованием украденных данных банковских карт наносят многомиллиардные убытки и создают репутационные риски.

Новый модуль SBA «Транзакции» обеспечивает круглосуточный автоматический мониторинг теневых форумов, даркнет-ресурсов и закрытых каналов, выявляя утечки данных, схемы незаконного использования платежной инфраструктуры и подозрительную активность в реальном времени. С 5 июля 2025 г. вступили в силу изменения в статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей»: который ужесточил ответственность за передачу и использование чужих карт, вплоть до лишения свободы на шесть лет.

Уже на этапе пилотного тестирования модуль продемонстрировал высокую эффективность: обнаружено 412 007 банковских карт и 388 630 номеров телефонов, используемых для переводов через СБП в мошеннических схемах. После фильтрации дублей выявлено 223 298 уникальных скомпрометированных карт и 185 218 уникальных телефонных номеров. Общее количество сработок системы составило 524 147 в 2024 г. и 259 311 за первое полугодие 2025 г.

Модуль «Транзакции» предоставляет ключевые возможности: автоматическое выявление схем (обнаружение подставных интернет-магазинов, схем обналичивания через дропов, предложений купить/продать данные карт); расширенную аналитику (глубокий анализ данных о подозрительных транзакциях, связях между участниками схем, используемых реквизитах); поддержку регуляторного соответствия (формирование доказательной базы для взаимодействия с Банком России и правоохранительными органами в рамках борьбы с незаконным оборотом данных карт, ФЗ 152, ФЗ 161); оперативное реагирование (быстрое информирование клиентов об угрозах для принятия мер по блокировке карт, расследованию инцидентов); бесшовную интеграцию (модуль работает в рамках существующей инфраструктуры SBA и активируется по текущей лицензии без необходимости масштабных доработок).

«В условиях динамичного изменения законодательства и введения оборотных штрафов за утечки персональных данных до 500 млн руб., способность оперативно выявлять и блокировать мошеннические операции становится критически важной для финансовой и репутационной безопасности бизнеса. Модуль «Транзакции» использует наш 15-летний опыт борьбы с киберугрозами и всю мощь ИИ-аналитики SBA. Он не только фиксирует факты мошенничества, но и помогает предугадывать новые схемы, позволяя клиентам действовать на опережение. Особенно ценна его способность автоматически анализировать даркнет, где формируются основные угрозы для платежной инфраструктуры», – сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.