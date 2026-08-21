Мошенники начали шантажировать российский бизнес на фоне ударов по инфраструктуре

Мошенники начали использовать в своих целях информационный фон, связанный с ударами по энергетическим, промышленным, складским и логистическим объектам. Аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис») отмечают начало волны электронных рассылок, направленных российским предпринимателям и представителям компаний. Сообщения поступают на официальные корпоративные адреса организаций. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

В письмах злоумышленники сообщают, что принадлежащий предпринимателю или компании объект якобы выбран в качестве потенциальной военной цели. За его «исключение из списка» получателю предлагают заплатить деньги, а для дальнейшего обсуждения условий — связаться с отправителями через анонимные каналы связи.

Мошенники активно используют актуальную и эмоционально чувствительную повестку. Упоминание возможного удара по предприятию, складу или другому объекту способно заставить владельца бизнеса или ответственного сотрудника действовать быстро, не проверяя достоверность полученной информации.

Аналитики SBA отмечают, что эксплуатация военной и другой резонансной новостной повестки остается удобным инструментом социальной инженерии: злоумышленникам не требуется подтверждать реальность самой угрозы, если им удается заставить потенциальную жертву поверить в необходимость действовать немедленно.

«Наличие в письме реального названия предприятия, адреса склада, производственной площадки или другой достоверной информации не означает, что отправитель действительно располагает какими-либо закрытыми сведениями о потенциальных целях. Значительный объем данных об объектах бизнеса можно собрать из открытых источников, картографических сервисов, государственных и коммерческих реестров, сайтов компаний, социальных сетей и ранее опубликованных утечек. Важно учитывать и то, что получение денег может быть не единственной целью злоумышленников. Первоначальное сообщение способно использоваться для проверки актуальности корпоративного адреса и определения сотрудника, который реагирует на подобные угрозы. После установления контакта мошенники могут перейти к более персонализированной социальной инженерии, фишингу, распространению вредоносных файлов или попыткам получить дополнительную информацию о компании», – сказал Сергей Трухачев, руководитель сервиса SBA.

Аналитики подчеркивают, что мошенники также работают против украинских компаний с использованием схожих шаблонов. Для киберпреступников нет принципиальной разницы, на какой стороне находится потенциальная жертва: их основной мотив — прибыль. Они используют один и тот же тревожный информационный фон, адаптируя легенду под конкретного адресата и пытаясь монетизировать страх за сотрудников, имущество и непрерывность работы бизнеса.