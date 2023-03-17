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«Кросс технолоджис» открыла сервисную компанию ESA PRO

Группа компаний «Кросс технолоджис» запустила направление, специализирующееся на сервисных ИТ- и ИБ-услугах. ESA PRO оказывает комплексные услуги ИТ- и ИБ-аутсорсинга, а также сервис технической поддержки информационных систем и систем защиты информации. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис» .

ESA PRO работает с решениями как отечественных, так и зарубежных вендоров. Специалисты компании предоставляют услуги: технического сопровождения ИТ- и ИБ-систем; технического обслуживания (в том числе выполнение работ, требующих наличия лицензий регулирующих органов, проактивный сервис, предоставление комплекта ЗИП); технической поддержки завершенных проектов «Кросс технолоджис»; совместной технической поддержки продуктов и решений отечественных и зарубежных производителей программного и аппаратного обеспечения; инцидентной поддержки (в т.ч. поддержку при управлении системами ИБ, исключение сбоев в оборудовании и ПО); анализа защищенности ИТ-инфраструктуры; поддержки при реализации изменений в системах обеспечения ИБ (реализация проектов, планирование развития систем обеспечения ИБ, анализ смежных проектов и систем, а также экспертиза документации); аутсорсинга и предоставления облачных сервисов обеспечения ИБ (Security as a Service).

«Ключевая особенность ESA PRO в том, что мы уже имеем большой опыт работы в плане технической поддержки ИТ-инфраструктуры заказчиков, и на сегодняшний момент основная наша цель – масштабировать уже имеющиеся компетенции,» – отметил Михаил Назаров, директор по сервису ESA PRO.

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ЕSA PRO оказывает комплексные сервисные услуги в области информационных технологий и защиты информации, ИТ- и ИБ-аутсорсинга, а также сервис технической поддержки информационных систем и систем защиты информации.

«Кросс технолоджис» — это интегратор ИБ-решений. Компания осуществляет системную интеграцию в области ИТ и ИБ, предлагает услуги по защите информации в том числе персональных данных, обрабатываемых в государственных информационных системах, АСУ ТП и др., осуществляет их аудит, аттестацию и сопровождение. Разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов, включая проектирование ЦОДов, сетей передачи данных, информационно-вычислительных комплексов.

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