«Кросс технолоджис»: максимальное время реакции на потенциальный ИБ-инцидент для SOC в 2026 году составляет 15 минут

Предельное время реакции на потенциальный инцидент информационной безопасности для команды SOC в 2026 г. не должен превышать 15 минут, оптимальное время реакции – до 5 минут. Эксперты центра кибербезопасности компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») отмечают, что скорость кибератак постоянно растет, поэтому реагирование также должно происходить быстрее.

Специалисты отмечают, что внедрение средств автоматизации в работы центром мониторинга кибербезопасности, например, IRP/SOAR, инструментов на базе ИИ, позволило за последние 8-10 лет сократить время реакции на инцидент с нескольких часов до минут.

Эксперты центра кибербезопасности «ЕСА Про» также указывают, что, несмотря на разную критичность инцидентов, время на реакцию остается единым - не более 15 минут. Далее, в зависимости от степени критичности, для инцидентов устанавливают разное время на первичное уведомление и предоставления компенсационных мер, например, изоляция пораженного сервера: до 30 минут для критических инцидентов, до 1 часа для инцидентов с высокой критичностью, не более 2 часов для средней и 4 часов для низкой.

Среди факторов, наиболее сильно затрудняющих работу SOC, аналитики выделяют alert fatigue – то есть перегрузку специалистов алертами, которые собирают системы типа SIEM или EDR. При низком уровне зрелости центра мониторинга количество ложных срабатываний может составлять до 50%. Из этого складывается ситуация, когда аналитики вынуждены тратить время на ложные срабатывания и с высокой вероятностью могут пропустить реальный инцидент.

«В современном мире главным показателем успешности системы информационной безопасности становится возможность не прерывать или оперативно восстановить работы бизнес-процессов при кибератаке. Чем выше скорость реакции, тем меньше ущерба злоумышленник может успеть нанести, и тем меньше времени и усилий затратит организация на восстановление по результатам атаки», – сказал Сергей Козлов, руководитель центра кибербезопасности «ЕСА Про».

Другие материалы рубрики

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

Российский разработчик ИБ объявил о трансформации: из вендора в архитектора сетевого доверия

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн

Максим Березин, Orion soft: Рынок ИТ-инфраструктуры выходит из стадии экспериментов

В программных оболочках сетевых устройств обнаружены максимально опасные уязвимости

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
