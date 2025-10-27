Разделы

SOTA State-of-the-art перспективные технологии, находящиеся на переднем крае науки


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


27.10.2025 Исследователи из T-Bank AI Research, ИТМО и центра робототехники «Сбера» разработали метод точной визуальной локализации по одному изображению 1
02.08.2024 ИT-компания «Конверста» интегрировала ИИ Smart Engines для автоматической выдачи пропусков в морские порты 1
31.05.2024 Большие языковые модели можно оптимизировать до 15% без потери качества 1
05.04.2024 Smart Engines обновила продуктовую линейку до версии 2.3.0 1
12.03.2024 Smart Engines создала ИИ для мультиобъектного распознавания и защиты от мошенников 1
30.11.2023 Сбербанк делится своими рекомендательными технологиями 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

SOTA и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 413 3
Intek - Интек 19 1
Hugging Face 37 1
Microsoft Corporation 25178 1
Adobe Systems 1570 1
Google LLC 12171 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8002 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5170 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2065 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17247 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3892 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3701 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2657 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 556 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2222 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71958 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 940 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1276 1
Микроскоп - Microscope 335 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 726 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 795 1
Оцифровка - Digitization 4865 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8310 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3584 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1549 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 678 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5641 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31082 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1062 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5776 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8073 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2350 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5796 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4095 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5476 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1799 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 242 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 389 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 323 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5781 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 740 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21677 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 219 2
AIRI - FusionBrain 27 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 381 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 520 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 58 1
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 45 1
Кузьмин Иван 13 1
Максимов Максим 4 1
Арлазаров Владимир 258 1
Белевцев Андрей 83 1
Оселедец Иван 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 155007 4
Ливия 152 2
Мадагаскар - Республика 57 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 35 2
Бразилия - Федеративная Республика 2441 2
Франция - Французская Республика 7962 2
Африка - Африканский регион 3558 2
Германия - Федеративная Республика 12906 2
Европа 24578 2
Норвегия - Королевство 1829 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
Армения - Республика 2362 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14446 1
Америка Латинская 1871 1
Паспорт - Паспортные данные 2703 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 348 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50793 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31469 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1738 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20120 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5233 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1811 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 387 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 972 1
