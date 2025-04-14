Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172936
ИКТ 13452
Организации 10533
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25374
Персоны 74197
География 2799
Статьи 1515
Пресса 1206
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Максимов Максим



14.04.2025 Россияне создали собственный литий-ионный аккумулятор версии 2.0 с повышенной емкостью и сниженной взрывоопасностью 1
02.08.2024 ИT-компания «Конверста» интегрировала ИИ Smart Engines для автоматической выдачи пропусков в морские порты 1
26.01.2022 Сверхпопулярный сайт спортивного питания под угрозой тотальной блокировки и в России 1
19.03.2019 В Konica Minolta назначен руководитель направления цифровой печати по текстилю 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Максимов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 380 1
Konica Minolta 406 1
Терем 65 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
iHerb - маркетплейс 16 1
Etsy 18 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Районные суды РФ 65 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Администрация Барнаула 16 1
SOTA - State-of-the-art - перспективные технологии, находящиеся на переднем крае науки 5 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5944 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3222 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3466 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1503 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2512 1
Оцифровка - Digitization 4632 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
МОД Народный контроль 44 1
Google Play - Google Store - Android Market 3327 1
Apple - App Store 2921 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 565 1
Микин Илья 2 1
Хинштейн Александр 142 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 615 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1317 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4445 1
Blacklist - Чёрный список 632 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
Литий - Lithium - химический элемент 557 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5038 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1732 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 619 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7043 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 85 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 97 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Ведомости 1056 1
Forbes - Форбс 844 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153