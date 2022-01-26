Сверхпопулярный сайт спортивного питания под угрозой тотальной блокировки и в России

В «черном списке» Роскомнадзора появился американский портал iHerb – один из крупнейших в мире интернет-магазинов по продаже БАДов и спортивного питания. Он пользуется широкой популярностью в России. Заблокировать сайт требует райсуд Барнаула за наличие на нем запрещенной в России информации. Иск против iHerb был подан в мае 2021 г. Ранее в аналогичную историю попал Etsy – всемирно известный сайт по продаже изделий ручной работы.

Спортивное питание россиянам не положено

В России в любую минуту может быть заблокирован сайт iHerb – известный во всем мире интернет-магазин спортивного питания и пищевых добавок, пишут «Ведомости». Он также пользуется большим спросом и в России, и это далеко не первый раз, когда власти обращают на него внимание.

На момент публикации материала в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора присутствовал сайт ru.iherb.com – версия портала для русскоговорящих пользователей. Появился он там по решению Центрального районного суда Барнаула, эксперты которого обнаружили на нем некую запрещенную информацию. Решение о внесении российской версии магазина iHerb суд принял еще 24 августа 2021 г., однако по неизвестным причинам Роскомнадзор добавил его в «черный список» лишь спустя пять месяцев.

Кто виноват

Барнаульский райсуд обнаружил на iHerb некую информацию, направленную «на реализацию продукции, качество и маркировка которой не соответствует техническому регламенту ЕАЭС, незарегистрированных лекарственных препаратов под видом БАДов», пишут «Ведомости». А началось все с Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль».

iHerb получил свою «черную метку»

Представители данной организации обратились в прокуратуру с требованием ограничить распространение запрещенной информации на сайте iHerb. Сотрудники прокуратуры отреагировали незамедлительно и уже в мае 2021 г. подали иск против сайта в суд Барнаула.

«Народный контроль» выступил и против спортивного питания, продающегося на iHerb. Сотрудники организации уверены, что товар, который предлагает российским спортсменам этот американский портал, может быть ввезен на территорию России исключительно при наличии соответствующего разрешения Минспорта.

В общей сложности активисты организации выявили более 2000 позиций в каталоге iHerb. Пока неясно, что (или кто) заставило их столь внимательно проштудировать каталог интернет-магазина, и как много времени они затратили на это. Зато известно, что в исковое заявление были внесены далеко не все позиции. Причины такой избирательности при составлении иска не раскрываются.

В качестве эксперта в суде был привлечен главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов. С его слов, в составе продающихся на iHerb БАДов присутствуют продукты с гормональной активностью, серьезными побочными эффектами и т.д.

Попытка оспаривания

Гендиректор iHerb в России Илья Микин в начале сентября 2021 г. сообщил Forbes, что компания намерена оспорить решение суда. Он назвал решение суда «чрезмерным». «Нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции», – заявил Илья Микин.

Сайт пока еще доступен, но это, вероятно, ненадолго

Попытка обжалования провалилась. В самом конце декабря 2021 г. Алтайский краевой суд отклонил апелляцию iHerb. Появление записи в «блэклисте» Роскомнадзора говорит, что решение райсуда Барнаула вступило в законную силу. Теперь сайт ru.iherb.com может быть заблокирован на территории России в любую секунду.

Предыдущие попытки

«Охота» на iHerb ведется в России на протяжении нескольких лет. К примеру, в январе 2020 г. Ульяновский областной суд обязал портал удалить свое мобильное приложение для российских пользователей из-за информации о различных небезопасных БАДах.

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В мае 2020 г. iHerb заявил о грядущей о приостановке работы своих приложений на территории России. По прошествии двух лет с решения Ульяновского облсуда мобильное приложение iHerb вновь доступно в российских сегментах магазинов Apple App Store и Google Play.

Также российские власти намеревались применить к iHerb санкции за несоблюдение «закона о приземлении», который вступил в силу 1 января 2022 г. Закон обязывает иностранные интернет-компании открывать свои представительства в России, регистрироваться на сайте Роскомнадзора и выполнять ряд других требований. В противном случае их ждут многочисленные наказания, в том числе и блокировка платежей.

О том, что действие закона может распространиться и на iHerb, в мае 2021 г. заявлял один из его авторов – глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. В итоговый список компаний, к которым будет применяться данный закон, подготовленный Роскомнадзором в ноябре 2021 г., iHerb не попал.

История повторяется

В декабре 2021 г. история, схожая с той, в которой оказался iHerb, приключилась с порталом Etsy.com. Это крупнейшая в мире веб-площадка, где продаются вещи ручной работы.

Популярные в России сайты блокируются один за другим

Как сообщал CNews, Роскомнадзор заблокировал портал за всего лишь одну его страницу, которая, к тому же, была удалена много месяцев назад. Основанием для блокировки стало решение Октябрьского суда Тамбова, вынесенное еще в июле 2019 г.

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На момент публикации материала блокировка с портала Etsy была снята. В «черном списке» Роскомнадзора данный ресурс не числился.