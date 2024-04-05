Smart Engines обновила продуктовую линейку до версии 2.3.0

Российский ИИ-разработчик Smart Engines представил обновленную версию программных продуктов 2.3.0.

Теперь решение Smart Code Engine в два раза быстрее распознает MRZ — машиночитаемую зону в паспортах или других удостоверениях личности, содержащую основную информацию о владельце документа. Smart Code Engine 2.3.0 обучен извлекать данные из машиночитаемой зоны даже в самых сложных случаях: например, если MRZ на документе изогнута, то есть выглядит не как прямая линия, а как дуга.

Апгрейд получил и продукт для мгновенного совершения платежей Universal Pay, являющийся частью Smart Code Engine. Этот платежный инструмент позволяет клиентам при наведении камеры мобильного устройства на баркод, банковскую карту или номер телефона автоматически запускать нужный сценарий платежа. В новой версии он может распознавать телефонные номера и номера карт в одном кадре одновременно. Среди других улучшений: добавлены распознавание лицевого счета в реквизитах платежа и поддержка REST API.

Что касается Smart Document Engine, то там была добавлена возможность распознавания нескольких документов, удостоверяющих личность, в одном видеоклипе или изображении. Помимо этого, улучшено распознавание российских документов, таких как справка о доходах физического лица, диплом, справка с предыдущего места работы, приказ о предоставлении отпуска работнику, сличительная ведомость инв-19 и личная карточка работника (форма Т-2), а также добавлен новый тип документов для распознавания – доверенности.

Ученые улучшили свой флагманский продукт для распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine. В нем было повышено качество распознавания ID-документов стран Латинской Америки на 10%. Помимо этого, теперь этот продукт может распознавать: 24 новых типов документов, удостоверяющих личность, которые ранее не поддерживались. Речь идет, например, о новых документах стран Африки (водительские права в Ливии, ID-карта Сьерра-Леоне или виза на Мадагаскар), а также нескольких европейских государств (медкарты в Финляндии или военные билет в Норвегии); 69 новых подтипов удостоверяющих личность документов, в том числе Аргентины, Армении, Бразилии, Германии, Франции и других стран.

Таким образом, Smart ID Engines на данный момент поддерживает распознавание 2709 (+142) типов документов с 4305 (+258) уникальными шаблонами.

Была существенно усовершенствована технология небиометрической сверки лиц: в ней на 20% было сокращено число ошибок. State-of-the-art разработка сранивает два изображения: одно – фотография из удостоверяющего документа, другое – селфи его владельца, а затем дает оценку, насколько они похожи, без выделения и анализа биометрических характеристик.

В четыре раза была улучшена работа технологии на базе ИИ для обнаружения вмешательства в изображение документа. Она является частью системы проверки подлинности паспортов и других ID-документов.