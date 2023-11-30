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Сбербанк делится своими рекомендательными технологиями

Сбербанк открыл собственные рекомендательные технологии всему сообществу разработчиков и дата-сайентистов страны. Банк выложил в открытый доступ новую версию своей библиотеки RePlay. Теперь библиотека включает трансформеры — State-of-the-Art (SotA) алгоритмы для RecSys, которые позволяют пользователям создавать свои рекомендательные end-to-end-системы на базе лучших индустриальных решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Обновленная версия RePlay поддерживает разработку моделей не только на PySpark, но и на CPU (Pure Python), GPU и Multi-GPU. Для разработчиков это возможность генерировать рекомендации в любом режиме: от классических офлайн-сценариев до самых передовых онлайн-сценариев.

Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка: «Сбер активно развивает рекомендательные системы, чтобы каждый клиент получал уникальный, персонализированный опыт при взаимодействии с нашими продуктами и сервисами. Сегодня, мы идем еще дальше и открываем доступ к передовым SotA-алгоритмам в обновленной версии RePlay для всех разработчиков в нашей стране. Модели, построенные на базе алгоритмов-трансформеров, показали свою эффективность в создании готовых рекомендательных систем в широком диапазоне сценариев и являются самой передовой архитектурой глубоких нейронных сетей. Фреймворк содержит более 15 алгоритмов для различных рекомендательных задач и более 10 метрик для их оценки. Уверен, что новая версия библиотеки RePlay сократит время разработчиков за счет удобных инструментов для предобработки данных и сравнения моделей».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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