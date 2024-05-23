Российский ИИ защитит граждан и компании от мошенническим схем при оформлении нотариальных сделок

Российский разработчик систем распознавания Smart Engines, отечественный производитель сканеров ГК «Интек» и основной поставщик ПО для автоматизации нотариата «Триасофт» создали и апробировали новый комплекс на основе ИИ, который призван защитить граждан и бизнес от мошенничества с документами при выполнении нотариальных действий. Более семи тыс. нотариусов могут впервые автоматически выявлять поддельные паспорта России у участников сделки и документы мигрантов из стран СНГ при оформлении нотариальных переводов документов. С помощью передового ИИ появилась возможность проверять на подлинность свидетельства и нотариальные доверенности. Комплекс позволит предотвращать преступления с недвижимостью, наследственными делами и незаконным переоформлением компаний. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Теперь у нотариусов появилась возможность, применяя ИИ, проверить на подлинность паспорт России, чтобы установить личность гражданина. Именно качественно выполненные подделки паспорта являются слабым местом проверки, и эту уязвимость зачастую использовали целые ОПГ и мошенники для совершения преступлений с имуществом граждан, делах о наследстве и рейдерских захватов бизнеса. В частности, по поддельным паспортам с переклеенными фотографиями для совершения незаконных действий оформлялись нотариальные доверенности.

Новое решение призвано оставить в прошлом все случаи, когда мошенники пользуются тем, что нотариусы не могут проверить такие документы на подлинность. Разработанный ИИ автоматически определяет тип документа, распознает данные и проверяет оригинальность бланка документа, целостность его элементов защиты – переклейку фотографии, защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, бумагу. В общей сложности ИИ проводит проверку документов по более чем 60 параметрам. Без учета времени сканирования это занимает порядка секунды.

С помощью комплекса нотариус и его сотрудники смогут за секунды проверить на подлинность паспорта иностранцев всех стран мира и национальные удостоверения Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. ИИ выявляет признаки механического вмешательства и может сверить данные с информацией в чипе, если он есть в документе. Проверка документов стран СНГ осложнена тем, что каждый документ имеет свои характерные особенности, а бланки — свои элементы защиты. Речь идет о десятках шаблонов документов. Этой лазейкой пользуются организаторы каналов нелегальной миграции. На них работают подпольные фабрики, в которых производство некоторых документов соседних государств буквально поставлено на поток.

Дополнительно нотариусы могут проверить на подлинность без обращения к государственным базам данных бланки нотариальных доверенностей и свидетельств о браке, смерти, рождении, разводе, смене фамилии и так далее.

Обученная нейросеть по охвату и возможностям проверки документов обеспечивает уровень безопасности нотариальных сделок даже выше, чем на государственной границе. Непредвзятость алгоритмов ИИ при распознавании и проверке подлинности документов позволяет защитить от мошеннических действий и нечистоплотных услуг всех участников нотариального процесса. Проверка документов в системе «Экспресс» с помощью нейросетей Smart Engines дополняется небиометрической сверкой лица посетителя с фотографией из документа и чипа.

В основе комплекса усиленной проверки подлинности документов лежат передовые достижения российской и мировой науки в области машинного обучения. Исполнение алгоритмов ИИ построено на 4.6 битных нейронных сетях, созданных исследователями Smart Engines по принципиально новым схемам квантования. Для получения изображений в видимом, ИК и УФ диапазонах, которые проверяет нейросеть, применяются считыватель паспортов и уникальный сканер документов размера до А4, которые производит в России предприятие ГК Интек. Инженеры компании «Триасофт» выполнили интеграцию ИИ в разрабатываемую ими систему нотариального делопроизводства «Экспресс». Сегодня ее используют более семи тыс. нотариусов по всей стране.

«Совершенствуя алгоритмы ИИ и добавляя проверку новых документов, мы последовательно создаем новые преграды на пути мошенников. Наши разработки делают невозможными все больше и больше популярных мошеннических схем с поддельными документами. В современном мире жертвой таких преступлений может стать каждый из нас. Сегодня мы представляем систему на базе ИИ, которая призвана сделать работу нотариуса более безопасной. Аналогичным комплексом проверки подлинности ФНС уже защищает процесс выдачи электронной подписи руководителям компаний. Наша задача на завтра – масштабирование технологий проверки подлинности документов в банках. Банки относятся к объектам критически важной инфраструктур, и их главная задача по определению обеспечить безопасность денег граждан», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

«Все мы помним недавний случай, когда мошенники переоформили у нотариуса квартиру на подставное лицо по доверенности, якобы выданной собственником жилья у другого нотариуса, и пенсионер лишился своей квартиры. Наше решение призвано оставить в прошлом все случаи, когда мошенники пользуются тем, что нотариусы не могут проверить такие документы на подлинность», – сказал заместитель генерального директора ГК «Интек» Андрей Володин.

«Работа нотариусов заключается в предоставлении предусмотренных законодательством юридических услуг, и сотрудники нотариальных контор находятся фактически на передовой борьбы с мошенничеством. Именно поэтому так важно обеспечить им наличие мощного инструмента для проверки подлинности документов российского производства. Решение на базе ИИ от наших коллег из Smart Engines защищает граждан и государство от широкого класса мошеннических действий», – сказал генеральный директор компании «Триасофт» Анатолий Гусев.

Сегодня ИИ Smart Engines обучен проверять все страницы паспорта России, загранпаспорта России (биометрический и обычный), военный билет, полис ОМС, форму 2П, медкнижку, водительские права, национальные удостоверения и ID-карты граждан СНГ и паспорта всех стран мира. Также поддерживаются большие документы размера до А4: свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния России (свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе, смене имени и т.п.), нотариальные доверенности, ПТС, дипломы о высшем образовании. Доработка системы выполнялась при поддержке Фонда содействия инновациям.