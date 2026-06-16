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Geim Andre Гейм Андре

СОБЫТИЯ


16.06.2026 В России сумели почти в 18 раз снизить сопротивление графена на пластинах для гибкой электроники 1
03.04.2020 Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена 1
26.04.2017 Создан микропроцессор толщиной в 1 атом 1
13.10.2016 Хiaomi создала гибкий дисплей для смартфона 1
27.04.2016 Впервые создан гибкий смартфон. Видео 1
15.07.2013 Ученые в 100 раз ускорили работу интернет-коммутаторов 2
17.01.2013 «Т-Платформы» построили вычислительный кластер для РУДН 1
30.01.2012 Идеальный фильтр: графен задерживает все, кроме воды 2
02.01.2012 Создателей графена посвятили в рыцари 1
22.09.2011 Что даст фотографам графеновая линза? 1
22.11.2010 Завершил работу «Окружной молодежный инновационный конвент» в Северо-Кавказском федеральном округе 1
19.11.2010 К Нобелевскому комитету появились претензии 2
09.11.2010 Эпоха тефлона заканчивается - его заменит флюорографен 1
12.10.2010 Выходцам из России дали "нобелевку" за графен 3
18.04.2008 Русский ученый создал транзистор толщиной в 1 атом 2
28.03.2008 Графен: перспектива для ЖК-дисплеев 1
26.10.2007 Альтернативный метод изготовления графена: подробности 2
25.10.2007 Разработан альтернативный метод изготовления графена 2
31.07.2007 Графеновые датчики улавливают единичные молекулы 1
27.07.2007 Графеновая бумага: фантастические перспективы 1
02.03.2007 Разработана новая сверхтонкая технология 2
01.03.2007 Графен: надежда микроэлектроники? 2
01.03.2007 Создан графеновый транзистор толщиной в один атом 1

Публикаций - 23, упоминаний - 33

Geim Andre и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 4
Interim 5 2
Samsung Electronics 10973 2
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 2
Xiaomi 2174 1
LG Electronics 3721 1
Intel Corporation 12752 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Nvidia Corp 3921 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 84 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 127 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 276 21
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 5
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 252 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 4
Композит - композитный материал - композиционный материал 391 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 181 2
Электроника - Transistor - Nanotransistor - Нанотранзистор 16 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 830 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1475 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6600 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1152 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 2
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13140 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10212 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14657 2
Smartphone Flexible - Смартфон гибкий - Smartphone Roll-up - Рулонный смартфон - Смартфон-рулон 31 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 727 1
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 138 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1807 1
Оцифровка - Digitization 5115 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1568 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1540 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 604 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 320 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1243 1
Night Vision - режим ночного видения 398 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Системы видеофиксации - ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 68 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3620 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 542 2
Т-Платформы - T-Platforms V-Class 3 1
Nvidia Tesla GPU 194 1
Baidu 299 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 2
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США - Калифорния 4803 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1055 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 368 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 752 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 743 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 182 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 383 1
США - Джорджия 334 1
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Россия - СКФО - КБР - Нальчик 124 1
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Кремний - Silicium - химический элемент 1743 9
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Углерод - Сarboneum - химический элемент 345 1
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Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 1
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Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 574 1
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Фосфор - Phosphorus - химический элемент 45 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1914 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5409 1
Закон Мура - Moore's law 213 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 1
Английский язык 6984 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8136 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 1
Phys.org 972 3
Nature Materials 20 2
Nature 827 2
New Scientist 1448 2
Optics Express 12 1
SingularityHub 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
Physical Review Letters 159 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 13
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 120 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 41 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 1
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