Индексная книга (каталог) CNews*
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Geim Andre Гейм Андре
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 33
Geim Andre и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 4
|Interim 5 2
|Samsung Electronics 10973 2
|Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 2
|Xiaomi 2174 1
|LG Electronics 3721 1
|Intel Corporation 12752 1
|IBM - International Business Machines Corp 9666 1
|Т-Платформы - T-Platforms 412 1
|Nvidia Corp 3921 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Phys.org 972 3
|Nature Materials 20 2
|Nature 827 2
|New Scientist 1448 2
|Optics Express 12 1
|SingularityHub 2 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
|Physical Review Letters 159 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.