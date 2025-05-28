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Оболенский Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|В Ульяновской области еще 800 сельчан получили доступ к быстрому мобильному интернету 1
|02.01.2012
|Создателей графена посвятили в рыцари 1
Оболенский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Geim Andre - Гейм Андре 22 1
|John Elton - Джон Элтон 15 1
|Hopkins Anthony - Хопкинс Энтони 5 1
|McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
|Новоселов Константин 18 1
|Нидерланды 3560 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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