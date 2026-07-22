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Все категории 198099
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Interim

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2026 Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой 1
22.06.2017 За госсчет выпущен первый в мире огромный гибкий и прозрачный дисплей. Фото 1
17.03.2017 Samsung выпустит гибкий смартфон в 2017 г. 1
13.10.2016 Хiaomi создала гибкий дисплей для смартфона 1
27.04.2016 Впервые создан гибкий смартфон. Видео 1
08.09.2014 Программное решение «Синимекс» обеспечит бесперебойное проведение операций в «Райффайзенбанке» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Interim и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11035 4
LG Electronics 3731 3
Xiaomi 2214 3
BOE Technology 47 2
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 98 2
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 2
BBK OPPO Electronics 480 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 384 2
Lenovo Group 2444 2
Huawei 4654 1
Apple Inc 13115 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 61 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 1
Google LLC 12652 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 100 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 276 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1497 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13213 3
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 157 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13857 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8485 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1166 2
Smartphone Flexible - Смартфон гибкий - Smartphone Roll-up - Рулонный смартфон - Смартфон-рулон 31 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4759 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2470 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 553 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12147 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 696 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9882 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3928 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1523 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 842 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1570 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27331 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1161 1
Samsung Galaxy Round 20 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionBanking Essence - Misys BankFusion - Misys Banking Systems 6 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 1
Baidu 301 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 573 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 544 1
Samsung Galaxy X - Серия смартфонов 12 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 96 1
Новоселов Константин 19 2
Geim Andre - Гейм Андре 23 2
Сыкулев Алексей 2 1
Афанасьев Александр 53 1
Казаков Александр 70 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 4
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 2
Южная Корея - Республика 7037 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 968 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 1
Китай - Тайвань 4238 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1722 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 1
Энергетика - Energy - Energetically 5831 1
Korea Herald 47 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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