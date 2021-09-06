ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук и Московский государственный институт международных отношений МИД России заключили соглашение о сотрудничестве. В присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова документ подписали ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и директор ИСП РАН, академик РАН Арутюн Аветисян. Соглашение имеет дорожную карту, в которой определён ряд взаимосвязанных мероприятий. Это запуск новой магистерской программы и новых образовательных курсов, а также создание цифровой платформы интеллектуального анализа больших данных в области международных отношений. На базе данной платформы студенты и молодые учёные будут вовлекаться в проектную деятельность, связанную с решением прикладных задач МИД.

Как подчеркнул Сергей Лавров, заключение соглашения – это часть последовательной работы по цифровизации министерства: «В настоящее время МИД России проводит системную работу по цифровой трансформации, введению новых практик и подходов и, что особенно важно, подготовке специалистов, владеющих новыми технологиями и обладающих современным видением международных отношений».

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов обратил внимание на важность использования самых современных методик и технологий в процессе подготовки дипломатических кадров: «Сегодня мы готовим будущее нашей дипломатии, поэтому крайне важно идти в ногу со временем, учить будущих специалистов работать с востребованными инструментами – технологиями машинного обучения, больших данных, искусственным интеллектом – которые позволяют принимать решения точнее и быстрее, защищать интересы нашей страны на международной арене эффективно и проактивно».

«Подписание соглашения – это запуск системной совместной работы с МИД России и МГИМО по формированию нового класса решений в области анализа больших данных, − отметил директор ИСП РАН Арутюн Аветисян. − Отмечу важность научного и академического взаимодействия ИСП РАН с МГИМО и МИД России, когда система создаётся при активном участии и взаимодействии с теми, кто в последующем будет с ней работать, решая прикладные задачи».

Подписание соглашения создаёт условия для реализации совместных научно-исследовательских проектов в области цифровой трансформации международных отношений, а также разработки образовательных программ для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих навыками интеллектуального анализа данных и построения математических моделей для решения прикладных задач внешней политики. Это одна из самых эффективных моделей долгосрочного устойчивого развития, когда междисциплинарная наука, образование и квалифицированные потребители вместе создают инновационные продукты.

Анализ больших данных с использованием методов искусственного интеллекта – одно из приоритетных направлений деятельности ИСП РАН (наряду с анализом программ на уязвимости). В институте создана платформа «Талисман» для обработки данных с помощью технологий искусственного интеллекта. В рамках создания Научного центра мирового уровня (НЦМУ) совместно с Сеченовским университетом и другими партнёрами создаётся специализированная цифровая платформа для решения актуальных задач биомедицинского домена. Ведётся проект по разработке новых методов автоматической классификации ЭКГ с институтом «Технион» (Израиль), а также ряд исследований и разработок в рамках совместной работы с Samsung Electronics. В частности, создан инструмент оценки моделей машинного обучения, который является частью Samsung On-Device AI SDK.