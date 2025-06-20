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Торкунов Анатолий
УПОМИНАНИЯ
Торкунов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9984 1
|Samsung Electronics 10390 1
|Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
|Делайт 2000 - DeLight 42 1
|Microsoft Windows 2000 8663 1
|Ростелеком - Лицей 19 1
|Лавров Сергей 28 1
|Лысов Денис 30 1
|Завязкин Роман 12 1
|Аветисян Арутюн 39 1
|Eurovision 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
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