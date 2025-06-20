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Торкунов Анатолий


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 В России создана первая система оценки научного потенциала вуза​​​​​​​ 1
06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 1
20.11.2018 «Ростелеком» создал интернет-платформу для олимпиады «Кандидат в университет» 1
01.10.2010 «Делайт 2000» обеспечил Европейский учебный институт аудио-визуальными технологиями 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Торкунов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9984 1
Samsung Electronics 10390 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9407 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5397 1
Микрофон - Microphone 2609 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21217 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 1
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Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1925 1
Электронная библиотека - Electronic Library 258 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1155 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 90 1
Таймер - Timer 309 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5399 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 1
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Европа 24414 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 487 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 3
Образование в России 2384 2
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РАН - Российская академия наук 1940 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 194 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
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