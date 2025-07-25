MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы

MGIMO Ventures начинает прием заявок в четвертый сезон акселерационной программы, ориентированной на технологические стартапы. Особый фокус нового сезона — проекты в области искусственного интеллекта, робототехники, медицинских и агротехнологий. Об этом CNews сообщили представители МГИМО.

Участие в программе полностью бесплатно и доступно как текущим студентам и выпускникам МГИМО, так и всем другим российским и международным командам, которые находятся на стадии MVP или первых продаж.

Полный список направлений представлен на официальном сайте программы.

За три предыдущих сезона, только за время акселерации проекты MGIMO Ventures реализовали более 100 пилотных проектов с крупнейшими российскими и международными корпорациями, суммарно привлекли свыше 70 млн руб. инвестиций и совершили продажи на сумму более 60 млн руб. Несколько стартапов были успешно интегрированы в образовательный процесс университета, часть из них вышла на международные рынки.

Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов: «Современный университет должен быть не просто площадкой передачи знаний, а центром формирования экспертной среды, где создаются и апробируются новые образовательные и технологические решения. Акселератор MGIMO Ventures в партнерстве с ведущими компаниями позволяет развивать предпринимательские проекты, отвечающие на вызовы времени».

Директор Эндаумента МГИМО Марина Петрова: «В MGIMO Ventures ведется точечная работа со стартапами. Мы не просто закладываем базу предпринимательских компетенций, а в ускоренном режиме помогаем доработать продукт, найти партнеров, привлечь инвестиции и усилить продажи. Часть проектов внедряем непосредственно в МГИМО, остальные - в компаниях-партнерах, в зависимости от профиля».

Генеральный директор Startech.vc Олег Линников: «Новый сезон Акселератора MGIMO Ventures — это еще один шаг к укреплению российского технологического предпринимательства и в нем мы делаем ставку на смелые стартапы, готовые взорвать рынок и задавать тренды. Мы видим растущий потенциал в таких сферах, как искусственный интеллект, медицинские технологии, агро- и робототехника. Мы ждем команды, готовые создавать решения, способные покорить рынок и привлечь инвесторов. Думаю, что этот год будет особенно горячим на прорывы и громкие успехи».

В рамках программы отберут 20 перспективных технологических стартапов. Экспертный отбор проведут профессионалы от МГИМО и Startech.vc. Стартапы получат возможность индивидуальной работы с опытными трекерами, консультаций ведущих отраслевых экспертов, участие в образовательной программе и возможность представить свои проекты на инвестиционном комитете и демо-дне акселератора. Лучшие решения смогут запустить пилотные проекты на площадках партнеров и самого университета.

Образовательный блок Акселератора является программой повышения квалификации Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. По окончании курса выдается соответствующее удостоверение (на базе высшего образования) или сертификат (для студентов).

Отдельными форматами в рамках акселерационной программы станут бизнес-завтрак и инвестиционный комитет, где у основателей проектов будет возможность представить свои инновационные решения представителям инвестиционных фондов.

Программа пройдет преимущественно в онлайн-формате.

Проект реализуется Эндаументом МГИМО в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc в рамках программы «Приоритет 2030».