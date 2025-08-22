Разделы

Захарова Мария


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака 1
11.10.2024 На Украине арестован создатель VPN, позволявшего ходить на российские сайты. Ему грозит срок 15 лет 1
Цифровизация здравоохранения 2024 1
15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

 1
07.07.2020 «Точка» запустила сервис безопасных расчетов для маркетплейсов 1
02.07.2020 Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных 1
22.04.2020 «Точка» запустила эскроу-сервис для безопасных сделок с партнерами 1
15.01.2020 Российское посольство в Америке два года не может развернуть сеть: США не впускают в страну ИТ-шников 1
04.07.2019 Банк «Точка» запустил API для краудинвестинговых площадок 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Захарова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

SafeCrow - Сэйфкроу 6 1
X Corp - Twitter 2895 1
Microsoft Corporation 25017 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
Google LLC 12061 1
Telegram Group 2358 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 432 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6172 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3049 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5076 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1423 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2869 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1584 1
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3399 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5584 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11994 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16504 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4366 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1280 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 409 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7253 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2639 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 364 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3028 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8353 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2595 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1534 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8583 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11633 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 446 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22279 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2222 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3292 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4053 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12613 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25173 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4163 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1688 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11000 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6734 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12078 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13148 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1099 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4274 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16700 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3880 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31168 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5610 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 557 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 30 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 33 1
Лавров Сергей 28 2
Козлюк Артем 39 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 555 1
Pompeo Michael - Помпео Майкл 11 1
Иванов Евгений 44 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Морозов Олег 22 1
Бакетова Екатерина 2 1
Василенков Алексей 2 1
Лось Елена 2 1
Токарев Виктор 2 1
Драчев Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 904 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4040 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13465 1
Канада 4945 1
США - Колумбия - Вашингтон 1419 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 1
Россия - СФО - Иркутская область 1190 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 966 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 161 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 796 1
Германия - Федеративная Республика 12845 1
Нидерланды 3582 1
Франция - Французская Республика 7937 1
Украина 7720 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 392 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8372 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14542 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3507 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6751 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4634 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9320 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10392 2
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 193 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4322 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6492 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1299 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5154 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 450 1
Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 63 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 223 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6648 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 637 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1854 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2747 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5690 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 347 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 584 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7194 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3604 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 738 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5342 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8814 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины - Криминальный кодекс Украины 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 1
РИА Новости 959 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1043 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2052 1
BleepingComputer - Издание 385 1
Известия ИД 677 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
