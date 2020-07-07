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«Точка» запустила сервис безопасных расчетов для маркетплейсов

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках

«Точка» запустила сервис безопасных расчетов для маркетплейсов. Сервис подключается через интеграцию площадки с АPI «Точки», который обеспечивает разделение денежных потоков. Благодаря этому средства на номинальном счете маркетплейса не учитываются как доход, а деньги покупателей защищены от требований взыскателей к онлайн-площадке. Сама онлайн-площадка тоже не отвечает по долгам деньгами, которые находятся на ее номинальном счете, так как деньги принадлежат бенефициарам. Все выплаты происходят через API банка.

«Сейчас появляется все больше маркетплейсов — онлайн-площадок, на которых собраны товары или услуги от различных поставщиков. Это перевозчики, доски объявлений, клининговые сервисы, туристические агентства, агентства недвижимости и другие компании. Часто маркетплейсы сталкиваются с проблемой проведения расчетов между клиентами и их покупателями так, чтобы ФНС не признавала эти деньги доходом, а сделки были безопасны для пользователей. "Точка" стала первым банком, который предложил изящное решение этих задач», — сказала Мария Захарова, Product Owner сервиса.

Благодаря сервису безопасных расчетов маркетплейс может сразу получать свою комиссию от сделок и автоматически разделять выплаты между различными юрлицами — выполнять сплитование платежей. Он имеет возможность сделать расчеты безопасными для покупателей: продавец получает деньги только после того, как покупатель подтвердит получение товара или услуги, а маркетплейс может выступать арбитром.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть расчетный и номинальный счет в банке для предпринимателей и предприятий. «Точка» предоставит доступ к API и возьмет на себя интеграцию с онлайн-площадкой.

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