Аналитики «МегаФона» рассказали о мобильных привычках башкортостанцев

За последние пять лет жители республики стали в два раза активнее выходить в Сеть и на треть реже звонить по голосовой связи. А наиболее часто мобильным интернетом пользуются женщины около 40 лет, проживающие в Уфимском районе, прокачивающие за месяц по 20 Гбайт и в свободное время открывающие приложение «ВКонтакте». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает big data «МегаФона», женщин среди абонентов в республике сейчас чуть больше — 51,5%. Среди возрастных групп наиболее заметны люди 35–44 лет, составляющие 31% от общего числа. Далее следуют пользователи 45–54 лет и 55–64 с долями 22% и 18% соответственно. В 2020 г. соотношение было схожим.

Изменения произошли в другом: башкортостанцы вне зависимости от места проживания сравнялись по потреблению дата-трафика. Горожанам, включая уфимцев, и сельчанам на сегодняшний день в среднем необходимо порядка 20 ГБ в месяц. Для сравнения, еще пять лет назад клиентам оператора в сельской местности было нужно на 40% меньше интернет-данных, чем в столице региона.

Средние цифры по объему трафика на человека с 2020 г. выросли в два раза. На данный момент максимальные показатели — порядка 25 ГБ — приходятся на пользователей из Белорецка, Сибая и Ишимбая. Абоненты из сел-рекордсменов Елимбетово, Яйкарово и Соколки в среднем используют по 48–55 ГБ.

Изменились и любимые сервисы башкортостанцев: на смену зарубежным видеохостингам и соцсетям пришли «ВКонтакте», Telegram и «Кинопоиск». На эти ресурсы в последние месяцы суммарно направлено более трети интернет-трафика из республики.

Мобильные привычки влияют и на выбор модели телефона. Если в 2020 г. смартфонами пользовались 74% населения Башкортостана, то в 2025 г. — уже 90%. Наиболее востребованы в республике Apple iPhone 11, Apple iPhone 13, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9C и Realme Note 50.

В то же время объемы телефонных звонков в Башкортостане снижаются. Если в 2020 г. житель региона в среднем общался по телефону с друзьями и близкими шесть часов в месяц, то в 2025 г. — уже четыре. Высокие цифры остаются в отдаленных населенных пунктах. К примеру, в селе Кананикольском Зилаирского района проговаривают по 16 часов на человека.

«Население региона с развитием интернета и связи всё больше проводит время в Сети и общается с близкими. Операторы постоянно работают над надежностью и устойчивостью оборудования в условиях постоянного увеличения объемов передаваемой и получаемой гражданами информации. Государство поддерживает такие инициативы и со своей стороны развивает программы субсидирования установки и модернизации базовых станций в населенных пунктах», — сказал Геннадий Разумикин, министр цифрового развития госуправления Республики Башкортостан.

«Потребление мобильного интернета, а значит и нагрузка на сеть, в республике растет. Чтобы обеспечить абонентов качественной связью, мы ведем работу сразу в нескольких направлениях — строим новые базовые станции, расширяем возможности действующего оборудования, участвуем в государственных программах, таких как УЦН 2.0 и “Скидка за спектр”. Так, только в этом году построили и модернизировали более 130 объектов связи», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин.