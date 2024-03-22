МТС запустила цифровой путеводитель по зауральским здравницам и купеческим особнякам

ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Курганской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в Зауралье, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-путеводитель предложит гостям Зауралья прогуляться по центральной части города и познакомиться с историей основания поселения на реке Тобол, освоить древние ремесла и облачиться в национальные костюмы. Туристы окунутся в атмосферу купечества, откроют для себя интересные факты о воздухоплавании на Урале, смогут увидеть гордость региона – Центр Илизарова, где расположен единственный в России музей ортопедии и травматологии. С помощью гида гости Курганской области узнают, где находится Зауральское Мертвое море – озеро Медвежье, познакомятся с легендой об «оживающих» грязевых колодцах, именуемых Ерохинскими квашнями.

Фото: МТС МТС запустила цифровой путеводитель по зауральским здравницам и купеческим особнякам

Цифровой путеводитель подскажет путешественникам, какие места в Курганской области стоит посетить для оздоровления и как добраться до озера с лечебной грязью, минеральных источников и экотропы. Подборка интересных мест гида также поможет спланировать семейный отдых. Например, посетить один из старейших кукольных театров страны – «Гулливер», проехать на поезде по детской железной дороге, а также съездить на страусиную ферму.

Кроме природных, культурных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономии. Путеводитель МТС Travel предложит путешественникам попробовать запеченного шадринского гуся с яблоками, пельмени по-кургански, тушеную оленину и курганского сырка, в честь которого в городе проводят фестивали. Гид подскажет заведения, где туристы смогут попробовать блюда традиционной русской кухни и оригинальные рецепты, а также сориентирует гостей Курганской области по вариантам размещения и поможет забронировать отель.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Курганской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.