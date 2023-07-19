«Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще девять малых населенных пунктов Курганской области

«Ростелеком» в Курганской области обеспечил мобильной связью еще девять малых населенных пунктов. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Более 2500 человек получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи четвертого поколения стандартов 4G/LTE. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровой провайдер установил базовые станции в малых селах и деревнях Альменевского, Варгашинского, Куртамышского, Шадринского, Шатровского и Щучанского муниципальных округовi. Теперь сельчане могут пользоваться государственными и муниципальными услугами в онлайн-формате, общаться со своими родными и близкими в мессенджерах, смотреть и скачивать контент в Сети.

Проект УЦН 2.0 инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с целью развития современной мобильной связи в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей.

Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области: «Задача правительства региона — обеспечить качественными услугами связи не только города и районные центры, но и малые населенные пункты Курганской области. Привлекая партнеров, мы помогаем устранять цифровое неравенство. Зауральцы приняли активное участие в голосовании на портале «Госуслуг» и сами выбрали села, которые должны были попасть под федеральный проект».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Обеспечение жителей Зауралья качественной связью и цифровыми сервисами — одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Мы работаем как в рамках собственных инвестиционных проектов, так и по федеральной программе УЦН 2.0. С начала реализации проекта базовые станции построены в 24 населенных пунктах региона. К вышкам подведены волоконно-оптические линии связи, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных. По всем установленным базовым станциям проведено тестирование с участием независимых экспертов и представителей региональной власти».

До конца 2023 г. вышки планируется установить еще в восьми населенных пунктах Курганской области.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.